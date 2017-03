ŠABAC: Kultura grad čini lepšim mestom za život

Dvadesetdevetogodišnja Šapčanka Katarina Vuletić Svinarčuk je akademska slikarka, koja će realizacijom svog projekta „Ikonopisačka radionica za starija lica“ naučiti članove kluba penzionera kako izgleda proces stvaranja ikona. Priprema daske za slikanje i tehnike pozlaćivanja samo su neke od tajni zanata koje će Katarina podeliti sa svojim starijim sugrađanima, a na kraju će organizovati izložbu radova.

- Očekujem da će realizacija projekta biti zanimljiva, posebno jer ću raditi sa sugrađanima koji imaju bogato životno iskustvo. Nadam se da će nekome od njih ovo postati novi hobi ili izvor zarade. Meni će značiti iskustvo predavača koje ću steći u mesecima koji su pred nama, rekla je dobitinica na konkursu Katarina Vuletić Svinarčuk.



Prijem u Gradskoj kući

Čestitajući svima koji su dobili priliku da zajedno sa Gradom, Šabac učine lepšim mestom za život, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović je rekao da su pametni gradovi oni koji koriste kreativne potencijale svojih građana.-U današnje vreme se često koristi termin „pametni gradovi“. Obično se pod tim misli na gradove koji koriste savremene tehnologije, kako bi određeni procesi bili optimizovani. Ja bih ovome dodao da su pametni gradovi oni koji koriste kreativne potencijale svojih građana. To znači da je grad samo okvir koji ispunjavaju njegovi građani. Oni su ti koji grad čine uspešnim, lepim, kreativnim, zabavnim. Nisu zgrade to što čini jedan grad izuzetnim. To su ljudi, poručio je gradonačelnik Zelenović.

Katarina Vuletić Svinarčuk

On je istakao da Šabac upravo to želi da obezbedi okvir u kom ideje i stvaralaštvo građana mogu da se razvijaju i rastu. Gradonačelnik je takođe naglasio vezu između kulture i radnih mesta, imajući u vidu kapacitet kreativne industrije."Zato Šabac odvaja za kulturu sedam odsto svog godišnjeg budžeta čime je u samom vrhu u Srbiji. Zato smo danas posebno ponosni na vas jer znamo da podstičući vaš rad i stvaralaštvo, stvaramo bolji život za sve građane Šapca", poručio je gradonačelnik.

