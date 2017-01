SKANDALOZNO: Muamer Zukorlić podržao ekstremiste

Lider BDZ i poslanik u Skupštini Srbije Muamer Zukorlić stao je u odbranu skandaloznih plakata Muslimanskog omladinskog kluba u Novom Pazaru na kojima se preti smrću muslimanima koji slave Novu godinu.



Na nekoliko lokacija u Novom Pazaru 31. decembra pojavili su se plakati koji podsećaju na umrlice s pitanjima: „Šta ćeš reći Alahu?“ i „Da li se spremaš za susret sa Alahom s jakom željom i čežnjom kao što se spremaš za Novu godinu?“, a ovu morbidnu akciju osmislio je Muslimanski omladinski klub, koji deluje u okviru Islamske zajednice u Srbiji.



Zukorlić za Kurir kaže da nema potrebe da se zbog toga pravi tenzija:- Moj je utisak da se radi o poruci koja podseća ljude na zagrobni život, na budući svet. To je i poruka koja na neki način predstavlja glas protiv raskalašnog hedonizma i svega što se dogodi u novogodišnjoj noći. Ne vidim u ovome ništa negativno i preteće. Ovo treba razumeti kao drugačiji glas o svemu što se u slavljenju Nove godine dogodi.Ministar i lider SDPS Rasim Ljajić šokiran je ovom akcijom:- Taj klub je pod okriljem Islamske zajednice i to nije ništa sporno. Oni svake godine vode istu kampanju crtajući ljudima mete na čelo. Proterivali su Deda Mraza, a sada lepe umrlice, to je jedan morbidan nastavak kampanje. Lični je izbor kako će neko proslaviti Novu godinu, da li će kititi jelku, verovati u Deda Mraza. Ovo je pokušaj da se ljudi vrate u srednji vek.

Kampanja na internetu

ŠIRILI PORUKE I NA FEJSBUKU



Muslimanski omladinski klub, koji deluje u okviru Islamske zajednice u Srbiji i koji stoji iza ovog projekta, objavio je i na svojoj Fejsbuk stranici ovu umrlicu s porukom „deli dalje“. Na umrlici je ostavljen i slobodan prostor kako bi se ubeležilo ime i prezime, godina rođenja i smrti onog ko bi proslavio ulazak u 2017.



http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Facebook Printscreen