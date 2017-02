STUDENT ELEKTROTEHNIKE: SANU nagradio tabletom mladog hemičara iz Vranja

Jovanu je na svečanosti koju je organizovao Centar za naučno - istraživački rad SANU i Univerzitet u Nišu, tablet uručio Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.

Stojković je kao maturant gimnazije ,,Bora Stanković” osvojio treće mesto i bronzanu medalju na 48. Međunarodnoj olimpijadi hemičara u gruzijskomTbilisiju.

Reč je o drugoj nagradi koju je Stojković primio od SANU. Prva mu je, za izvanredne rezultate, uručena u Beogradu.

- Za mene je ovo priznanje veoma značajno, smatram privilegijom to što sam prisustvovao takvom događaju I što sam dobio priznanje od predsednika Akademije. Svakako podsticaj za budućnost i satisfakcija za sav dosadašnji rad - kaže Jovan za Kurir.

Suzana Mišić Stanković, direktorka vranjske Gimnazije kaže da je Jovan Stojković bio jedan od najtalentovanijih učenika škole i da je sa svojim kolegama profesorima ponosna na postignuće koje je ostvario Jovan Stojković.

- Negde sam bila mišljenja da će zaista biti on čovek koji će pomerati granice nauke, a to se zaista primetilo još u prvom razredu. On je svake godine osvajao po jedno čak I dva republička mesta i u četvrtoj godini je dobio najveće priznanje međunarodno, bronzanu medalju iz hemije. Jovan je imao uspehe ne samo iz hemije već i iz fizike i stranog jezika. Svuda gde se takmičio mogao je da postigne rezultate, svakako to je njegov istrajan rad i naravni rad profesora koji su bili uporni i umeli da podstaknu njegov talenat - kaže direktorka Gimnazije.

Prema njenim rečima Jovan je i na fakultetu već krenuo sa istraživačkim radom i već radi na određenoj temi sa svojim mentorima.

Pored Stojkovića, nagrađeno je još šestoro mladih sa juga Srbije. Nagrade su uručene i Dušanu Živkoviću i braći blizancima Novaku i Bogdanu Stanojević, učenicima gimnazije „Svetozar Marković”, Vladimiru Aćimoviću i Kristijanu Vučkoviću, iz niške Muzičke škole i Stefanu Stojanoviću, gimnazijalcu iz Leskovca.

