25 GODINA U MRAKU: Pikaso od 100 miliona dolara čami nam u trezoru!

Nakon uspešne prošlogodišnje izložbe Salvadora Dalija, slovenačka galerija „Kos“, u saradnji sa beogradskom Kućom legata, sinoć je predstavila dela Pabla Pikasa.



Slavan i za života... Pablo Pikaso

Do 5. aprila publika će moći da pogleda grafike velikog španskog umetnika, a izložba će obuhvatiti čak 84 dela iz čuvenog ciklusa „Vollard Suite“.Međutim, u Narodnom muzeju u Beogradu, čija obnova traje već 25 godina, nalazi se najvrednije Pikasovo delo - „Glava žene“ iz 1909. godine, čija je vrednost procenjena na 100 miliona dolara. Ona je zbog rekonstrukcije smeštena u trezoru Narodne banke i ljubitelji umetnosti mogu da je vide samo u knjigama o istoriji umetnosti ili na fotografijama, ali ne i uživo.- Samo u Narodnom muzeju ima nekoliko kapitalnih Pikasovih dela koja zaslužuju pažnju. „Glava žene“ je retka slika, nastala je početkom prošlog veka. Na licitaciji bi mogla da se proda za veliki novac, za više od 100 miliona dolara. Njeno osiguranje samo košta nekoliko miliona. Ne treba ni s tim procenama preterivati. Prilikom prodaje slike samo treba napraviti dobru priču - objašnjava Kusovac.

Oštar... Nikola Kusovac

O Pikasovoj izložbi, koja je juče otvorena u Knez Mihailovoj, Kusovac nema visoko mišljenje.- To su albumčići. Njegove grafike iz tog opusa mogu da se nabave za 100 i 200 evra. To je Pikaso za sirotinju. Mene više jedi što se na takvim izložbama naplaćuje ulaz, što je sramota. Lepo je videti, jer ne vređa nikog. Mi smo nekad imali Nacionalnu galeriju i svaka škola ili galerija mogla je da dobije takvu izložbu. Verovatno neću ići da vidim jer to dobro poznajem - objašnjava Kusovac.

Pikasova dela koja su izložena u Beogradu urađena su u neoklasičnom stilu, a umetnik ih je napravio u periodu od 1930. do 1937. godine. Kolekcija je dobila naziv po trgovcu umetničkih dela Ambroazu Volaru. Pre Beograda izložbu su videli Slovenci.

Činjenice o delu „Glava žene“



Ulje na platnu dimenzija 59 x 50 cm



Nastalo je tokom njegovog boravka u KatalonijiU Narodni muzej stiglo je 1949. godine



Erih Šlomović je dobio sliku na poklon u Parizu→ Nemci su ga zbog Pikasa streljali 1943. godine



Ženski deo porodice spasao je sliku

Tužno

NEMAMO USLOVE ZA VELIKE IZLOŽBE



U Srbiji trenutno nemamo muzejski prostor koji ima uslove za neku ozbiljnu izložbu Pikasa, na kojoj bi se predstavila ulja na platnu iz njegove plave i crvene faze. Za pravu izložbu muzej ili galerija mora da ima desetak ljudi u obezbeđenju od 24 sata i neophodno je da svaka pa i najmanja prostorija poseduje specijalne klima-uređaje, koji moraju da postignu odgovarajuću temperaturu za slike.



Kad se sredinom naredne godine otvori Narodni muzej, Beograd će imati uslove kao jedan Pariz, Njujork ili London.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Stefan Jokić,Foto: Profimedia,Foto: Dragan Kadić,Foto: Marina Lopičić