DOM BATE SPASOJEVIĆA: Veličanstveni atelje s pogledom koji inspiriše

Dok privodi kraju pripreme za reviju na kojoj će u okviru Srpske nedelje mode predstaviti svoju novu kolekciju, naš modni kreator Bata Spasojević upravo u svom domu pregleda modele koje je nedeljama pažljivo osmišljavao. Jer, životni prostor koji je u potpunosti kreirao po svojim merilima daje mu potrebnu udobnost u kojoj može nesmetano da stvara.

foto: Dragana Udovičić

- Dom treba da bude utočište svakog od nas. Baza dobre energije jeste u kući, a svaki novi dan treba da započne buđenjem u lepom enterijeru koji je osmišljen u sopstvenom duhu iliti ruhu. Svaki komad nameštaja i detalja mora da nosi dobru energiju kojom bi vlasnik stana trebalo da zrači. Najveći kompliment koji dobijem kad neko prvi put kroči u moj dom jeste da ovde oseti pozitivnu energiju. Volim da čujem kako moj gost, dok uživa u kafi, komentariše da ima mnogo detalja, a da su, opet, svi harmonični. U mom domu preovlađuju čiste linije nameštaja s ponekim stilskim komadom, sve je savremeno, gotovo futuristički, a opet se kombinuje sa art dekoom ili nekim drugim stilom. Sve su to karakteristike i mojih modela - počinje priču Bata, koji se nedavno vratio iz Grada svetlosti pun novih utisaka, ali i ideja za stvaranje.

foto: Dragana Udovičić

- Pariz je moja omiljena destinacija, vrlo inspirativna u svakom smislu. Jedno do mojih omiljenih mesta u njemu je "Galeris Lafajet mezon", gde uvek ima interesantnih i inovativnih stvari za kuću. Ipak, ovog puta više sam šetao po antikvarnicama i u njima pronašao interesantne komade. Na primer, jedna ženska figura našla je mesto i na mojoj polici - otkriva kreator, koji je stan u zgradi ušuškanoj među krovove Vračara birao zbog jednog posebnog detalja.

foto: Dragana Udovičić

- Najviše me za moj dom vezuje pogled na Hram Svetog Save, koji nema cenu. Pogotovo uveče, kad je osvetljeno, ovo zdanje prosto zrači dobrom energijom. Dopada mi se pozicija stana i osećaj privatnosti koji imam u ovoj zgradi jer ne volim megalomanske velike građevine s puno stanara - priča Bata, naglašavajući da uređenje enterijera nije prepuštao slučaju.

foto: Dragana Udovičić

- Najveći deo osmislio sam sam, a tu mislim na odabir kolorita, desena i štampu na frontovima. Takođe, odredio sam grube linije i dimenzije nameštaja, a to je kasnije tehnički koordinirao arhitekta s proizvođačem. Omiljeni kutak u stanu mi je onaj u kojem stoji radni sto s računarom i pribor za slikanje i crtanje, uvek spreman da bacim koji kroki, skicu sa idejom za novu kolekciju - priča modni dizajner, koji svoju kreativnost često ispoljava i u kuhinji.

foto: Dragana Udovičić

- Obožavam da spremam razne specijalitete, a u skorije vreme to su paste s raznim začinima i prilozima, kao i azijska hrana na moj način. Stalno eksperimentišem i kreiram, što me relaksira - naglašava on. Kuhinja je gotovo spojena s dnevnim boravkom, u čijem je kutku stalno mesto zauzeo veliki štender na kojem su uvek okačeni poslednji modeli koje je kreirao. Trenutno tu stoji nova kolekcija, koju će prikazati na svojoj reviji u okviru Srpske nedelje mode.

foto: Dragana Udovičić

- Modeli su mi uvek nadohvat ruke zbog čestog fotografisanja i nošenja na setove, a ubrzo iz mog doma idu u ruke kupaca i u šourumove. Sve autfite volim da slažem i pakujem upravo u svom dnevnom boravku. Tu sam staložen i imam punu koncentraciju. Posmatram ih često i menjam po potrebi. To što su mi stalno pred očima i u periodu odmaranja dodatno me opušta jer faza biranja i pakovanja kolekcije i treba da bude krajnje relaksirajuća. Inače, nova kolekcija inspirisana je mojim skorašnjim odlaskom u Pariz, gde sam prikazao kolekciju "White Angel" na manifestaciji Serbia Fashion Day. Imao sam dovoljno vremena da obiđem muzeje koje volim, od stalne postavke Luvra do "Diorove" velike izložbe, koja se prikazivala upravo tih dana. Slike, vajarska dela, statue, arhitektura, barok i renesansa jesu preneseni, pogotovo u printu, u moju novu muško-žensku kolekciju "Art&Rock Therapy" za predstojeću zimu, a zadržao sam večitu inspiraciju - muziku i rok idole s kraja prošlog veka, koji su imali veliki uticaj na moje odrastanje i sazrevanje - priča Bata, odlučan u tome da pre revije ne otkrije sve detalje.

foto: Dragana Udovičić

- Moj posao i svakodnevica se prepliću. Imam privilegiju da se bavim lepim stvarima koje usrećuju ljude, a samim tim i ja sam ispunjen i srećan kad vidim njihova ozarena lica dok preuzimaju i probaju neku odevnu kombinaciju. Moj dom jeste i moj atelje, početni impuls, impuls života i opuštenosti, kreativnosti od skice koja se rađa u stanu pa do odlaska u proizvodnju i šourum. Iz doma i lepog okruženja sve kreće - zaključuje kreator.

(Kurir.rs/Glossy Jasmina Antonijević Milošević/Foto: Dragana Udovičić)

