(FOTO) UDALA SE U TAJNOSTI: Poznata glumica u podmakloj trudnoći izgovorila sudbonosno DA!

"Amanda je osoba koju volim i poštujem najviše na svetu. Pobegli smo na selo, poveli matičara i venčali se, nismo želeli da javnost sazna", rekao je Sadoski za američke medije.

Par je iznenadio javnost veridbom letos, nakon upoznavanja tokom rada na mjuziklu "The way we get by", a glumica je krajem 2016. otkrila da je u drugom stanju.

Amanda je bila sa Dominikom Kuperom i Džastinom Longom. Ovo je njen prvi brak, dok je njen deset godina stariji partner već bio u braku.

