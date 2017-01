(VIDEO) ON JE STVORIO SLATKO LANE: Preminuo umetnik koji je nacrtao Bambija Pop kultura 10:11, 02.01.2017. 1

Tirus Vong, umetnik čija dela su poslužila kao inspiracija za stvaranje crtanog lika Bambija, preminuo je u 107. godini u svom domu okružen porodicom. Crteži koje je on pravio oduševili su Volta Diznija do te mere da ih je on iskoristio za crtani film.