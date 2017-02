KAKVI SU SRBI LJUBAVNICI: Evo šta je otkrio Viberov ljubavni bot

Korisnici Vibera širom našeg regiona su, po prvi put, imali priliku da provere kakvi su ljubavnici minulog Dana zaljubljenih posredstvom Viberovog “Ljubavnog bota”, nastalog kroz saradnju sa bugarskom kompanijom za razvoj softvera “Konekto”. Ovaj važan prvenac za Viber je prevazišao sva očekivanja u nastojanju da svojim korisnicima ponudi digitalnu automatizovanu dvosmernu komunikaciju – veoma bogatog i podsticajnog sadržaja. Započeta time što bi korisnici zapratili nove nacionalne Javne naloge na Viberu (“Viber Serbia”, na primer), oni bi – pored praćenja brojnih drugih zanimljivih informacija i razgovora – naišli na ponudu da “popričaju” sa Viberovim “digitalnim Bogom ljubavi, Kupidonom” – koji bi ih stručno vodio kroz duhovit i sveobuhvatan upitnik/kviz o njihovom odnosu prema ljubavi. I, tako, umesto da na ovu temu pričate sa svojim najboljim prijateljem, frizerom ili psihijatrom – Viberov “Ljubavni bot” vam se našao na usluzi da vas provede kroz sve “teme i dileme” koje okružuju ovu temu od najvišeg značaja – ali i da vam, na kraju, predstavi i zaključak o tome koja ste vrsta ljubavnice ili ljubavnika, kao i predlog kako biste najlepše proveli ovaj praznik.



Preko 127,000 Viberovih korisnika u Srbiji, Bugarskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i Grčkoj je uspešno “položilo Ljubavni kviz”, sa zaključkom da su “Solo ljubavnici” bili najbrojniji od svih drugih kategorija (oko 25% od ukupnog broja) i to preko 60% među damama i oko 40% među muškarcima u svih 5 zemalja. Druga najviše zastupljena vrsta ljubavnika među srbima, bugarima i mađarima bili su “Jednorozi iz mašte”, dok su u Hrvatskoj i Grčkoj to bili “Kraljice i kraljevi sofe” (oko 20% od ukupnog broja, a po polovima – 65% kod dama i 35% kod muškaraca). Slučajno ili ne, najmanje zastupljeni profil ljubavnika bili su “Kraljice ili kraljevi usplahirenosti” (manje od 10% ispitanika), sa izuzetkom Mađarske (“Zver za provode”). “Pravi romantičari” su primećeni tek među 15% bugara, hrvata i grka – kao i oko 10% srba i mađara – dok su dame bile mnogo češći sagovornici “digitalnog Kupidona” od muškaraca – sa skoro 50% više učesnica “Ljubavnog kviza”.



Kod srba – oko 40% ispitanika svrstao se u najbrojniju kategoriju “Solo ljubavnika” – onih koji najviše vole same sebe (60% dama i 40% muškaraca), praćenih sanjarima iz kategorije “Jednorog iz mašte” (20% od ukupnog broja, 70% dama i 30% muškaraca). Uživaoci “ljubavne letargije” ili digitalnih veza – “Kraljice/kraljevi sofe” prisutni su među 15% posto ispitanika (75% dama i 25% muškaraca), praćeni “Pravim romantičarima” (11%, od kojih 70% dama i 30% muškaraca). Nasuprot njima, 8% ispitanika odredilo se kao “Zver za provode” (55% dama i 45% muškaraca, najbliži po “polnoj jednakosti” u ovoj kategoriji), dok su “Kraljice i kraljevi usplahirenosti” morali da se zadovolje sa 6% od svih ispitanika (70% dama i 30% muškaraca). .





Očekuje se da će šira upotreba digitalnih botova sa ciljem sprovođenja šire korespondencije, razmene informacija od važnosti i pružanja pomoći pri donošenju važnih odluka po raznim pitanjima u sferi poslovnih aktivnosti, privatnog i javnog života biti sve učestalija pojava u našoj sredini. I, zato, ima li boljeg načina da se ove pozitivne promenenajave kroz “priču o ljubavi” sa botom koga možete i zavoleti? Jer, “ljubav je ta koja nam daje hrabrost” – i hrabrost je nešto što nam je najčešće potrebno da bi se promene prihvatile!

http://chats.viber.com/kurir