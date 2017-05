REŠITE SE PIVSKOG STOMAKA: Evo kako možete da se oslobodite viška sala!

Masne naslage na stomaku najviše frustriraju, a poznate su i po tome da ih je najteže skinuti, iako se nakupe vrlo lako. Njih možete da se rešite isključivo kombinacijom fizičkih vežbi i redukovane ishrane. Vežbe moraju biti za celo telo, jer je nedovoljno raditi samo trbušnjake.

Uz to treba pripaziti na jelovnik koji mora da bude usklađen sa željom, pa započnite dan doručkom od muslija s mlekom ili jogurtom, a za užinu pojedite neko koštunjavo voće tipa lešnika ili badema, ne više od 50 grama. Za ručak možete pojesti mesa koliko god želite, ali to mora da bude teletina, jagnjetina, piletina bez kožice ili riba, a uz to ide parče integralnog hleba.

foto: Profimedia

Pripazite da svaki dan ne jedete prženo meso. Popodnevna užina neka bude jedan komad voća poput jabuke, kruške, breskve ili sličnog, dok za večeru ide bistra supa od povrća bez ičega, tuna ili sardine bez ulja i komadić integralnog hleba.

Ako intenzivno vežbate, posavetujte se sa stručnjakom u vezi vitaminizacije i minerala u raznim suplementima, a uz to poslušajte i dodatne savete.

Nikad ne jedite barem tri sata pre odlaska u krevet, slatkiše i grickalice zaboravite, kao i gazirane ili zašećerene sokove ili više od jednog piva dnevno.

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) SMRŠAO BEZ DIJETE: Ovo je program za 45 kg manje za pet meseci!