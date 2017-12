TALENAT UOPŠTE NIJE BITAN: Pevajte baš svaki dan, evo kako to utiče na vaše zdravlje!

Dok pevamo u mozgu se potencira rad desnog temporalnog režanja, oslobađa se endorfin - vrsta enzima koja na ljudsko telo deluje slično opijatima. Od njega smo srećniji, kreativniji, pametniji, zdraviji, samopouzdaniji...

Pevanje u grupi ima još bolji učinak jer to doživljavamo kao nagradu za timski rad. Istraživanja pokazuju da je su od davnina pesma i ples zbližavali ljude, izgrađivali lojalnost, prenosili informacije, terali neprijatelje... To je svaki put imalo pozitivan učinak na ljude, osećali su se bolje, srećnije i snažnije.

Takođe, prema nekim istraživanjima pevanje s grupom ljudi u telu potiče oslobađanje hormona sreće i hormona ljubavi - serotonina i oksitocina. Osim toga, doprinosi pravilnijem kucanju srca i smanjuje depresiju i teskobu. Svako treba da peva, bez obzira ima li sluha ili ne - ne mora sve biti savršeno da bi se čovek osećao dobro, zadovoljno i ispunjeno.

"Pevanje stvara određene vibracije koje počinju da se kreću kroz naše telo i menjaju na bolje naše fizičko i emocionalno stanje. Ono povećava samopouzdanje, samosvesnost i poboljšava komunikaciju s drugima. Umirue nas, smanjuje stres. Pevanje je instinktivno i nužno", kaže Kejti Ket, operska pevačica iz SAD.

Dodaje kako je društvo poremetilo stav prema pevanju pa se smatra da je to rezervisano samo za talentovane ljude. To je pak dovelo do toga da se ljudi srame sopstvenog glasa i ne žele da zapevaju "da se ne bi osramotili", a to je pogrešno.

