NE DRŽITE IH ZA REČ: Ovi horoskopski znaci su maheri u davanju lažnih obećanja!

Sigurno vam se barem jednom u životu dogodilo da se iznervirate jer vam neko neko obeća da ćete se čuti sutra, pa vas ispali ili vam uopšte ne odgovori na poruku.

Neki ljudi su po prirodi loši u održavanju kontakata. Možda su i njhovi horoskopski znaci jedan od krivaca.

Blizanci



Za osobe koje ne ispuštaju mobilni telefoni iz ruku i ne mogu da žive bez društvenih mreža, Blizanci su loši kad je u pitanju održavanje kontakta. Nije zlonamerno, stvar je u tome da oni jednostavno vole da žive u trenutku. Ako u određenom momentu niste sa njima, ne vide potrebu da mnogo komunicirate.

Strelac



Strelci će obećati da ćete se čuti sutra, ali to se vrlo verovatno neće dogoditi. Vole provoditi vreme s prijateljima, ali vole i kad se stvari dogode spontano. Održavanje kontakta im zbog toga deluje kao gubljenje vremena.

Jarac



Uz sve obaveze u danu Jarcima je jednostavno besmisleno trošiti vreme na dopisivanje i ćaskanje. Oni to ne očekuju od drugih, zato i vole kad se to ne očekuje od njih.



Vodolija



Vodolije žele da odgovore na sve poruke koje dobiju i imaju najbolju nameru, ali jednostavno zaborave čim ih pročitaju. Zbog toga se u početku kaju i obećavaju da će se javiti, ali i na to vrlo brzo zaborave.

