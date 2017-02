OVE JEZIVE SUDBINE SU MOGLE DA SE IZBEGNU: 5 STRAŠNIH predosećaja koji ukazuju da nam se SMRT BLIŽI!

Predosećaje imamo svi, ali glavno pitanje koje nam se nameće jeste to da li su oni rezultat šestog čula. Iako predosećaji nisu dovoljno istraženi i utemeljeni, neki od njih su rezultirali jezivim situacijama.

Ovde vam donosimo pet takvih predosećaja koje smo opisali kroz stvarne priče ljudi:

Noćne more joj se ostvarile…

Keti Lavton, Amerikanka, imala je užasne noćne more sedmicama prije planiranog putovanja sa suprugom u Maleziju i Kinu. Kako se približavao datum polaska, bila je jako uznemirena. Njene ćerke nisu pridavale pažnju majčinom predosećaju. Ona i njen muž su se osmog marta, na Dan žena ukrcali na malezijski let MH370. Njene ćerke su oste kući, i sve što znaju jeste da su im roditelji nestali.

Foto Printscreen

Imao je osećaj da mu je otac umro...

Prilikom izraelske ofanzive na pojas Gaze 2009. godine, 6-godišnji dečak Bara Abd al Rahman Badavi probudio se jedno jutro glasno plačući pa je mami ispričao da je sanjao kako je tata umro. Mama se malo zabrinula ali je utešno izjavila da je to samo san. Ipak par sati nakon toga, stigla je potvrda – njegov otac je poginuo u eksploziji.

Reka je svom ocu da se više nikada neće videti...

Greg Bakli nekada je bio američki vojnik u Afganistanu koji je imao zadatak obučavanje vojnika koji su se nalazili u Afganistanu. Nakon sukoba s jendim Afganistancem kojeg je obučavao, osetio je veliku uznemirenost koju je odmah prijavio nadređenim. Rekao im je kako ima osećaj da bi se vojnici koje obučava mogli okrenuti protiv Amerikanaca. U razgovoru sa svojim ocem, koji je kasnije to i preneo medijima, Greg je kazao ukoliko do novembra te godine ne dođe kući, onda neće doći nikada. Nekoliko dana posle toga Grega je ubio mladić kojeg je on obučavao, a zatim je ubio još dva američka marinca.

Foto Printscreen

Baš nije želeo krenuti na ovaj put...

Nekoliko dana pre planiranog puta na Bali, jedanaestogodišnji Migel Panduvinata neprestajno je ispitivao svoju mamu o Bogu i tome šta se dešava s nama i našom dušom kada umremo. Pre toga, dečaka nikada nisu interesovale takve teme. Njegovo raspoloženje je postajalo sve gore kako se let približavao, a noć pre polaska majka ga je morala čitavu noć držati u naručju kako bi ga smirila. Pre samog ukrcavanja u avion, dečak se naglo okrenuo i potrčao ka svojoj majci da je još jednom zagrli, te je upitao šta će se dogoditi ako avion padne. Majka ga je ponovo umirila, a posle se uspostavilo da je to bio njihov poslednji zagrljaj. Avion je pao dva sata nakon uzletanja.



Tvrdio je da će njegovo ime čuti ceo svet...

Braunova majka kaže da je Braun pre nego će nastradati stalno je ispitivao o Bogu i smrti. Baun je 8. 8. 2014. godine ubijen u Fergusonu, nakon što ga je ubio policajac, koji je potom oslobođen iako očevidci tvrde da je na pozive policajaca da se preda, Brown stojao sa rukama dignutim u vis. Ovaj incident je dobio svetski publicitet.

Foto Printscreen

em zdravlje Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock