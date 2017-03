POMOGAO JE STARICI DA ZAMENI PROBUŠENU GUMU: Tek kad je stigao kući shvatio šta mu je ona uradila

Pogledajte šta se dogodilo ovoj starijoj ženi koja je imala problem sa svojim automobilom!



Čovek je vozio seoskim putem i video staricu čiji je automobil stajao na putu. Činilo se da je žena u problemu te je stao da pomogne. Međutim, žena se uplašila čoveka koji joj se približavao. Da li će je on povrediti?! Zašto bi joj neko tek tako pritekao u pomoć? Ipak je odlučila da ga pusti da pogleda njenu gumu koja se ispumpala jer ona nije znala šta da radi...



"Ovde sam da vam pomognem gospođo!", rekao je čovek i pre nego što je starica shvatila šta se dešava, on je iz svog autobomobila doneo rezervnu gumu i bacio se na posao.



Starica mu se zahvalila i ponudila se da mu plati. Naravno, on nije ni očekivao da naplati takvu vrtu usluge. Umesto toga rekao joj je: "Sledeći put kad vidite nekoga da je u nevolji, pomozite mu. Samo se setite Brajana Andersona i smatrajte da ste mi vratili uslugu".

Nakon toga čovek je otišao, a žena je ostala impresionirana njegovom velikodušnošću, toliko da je skoro osećala vrtoglavicu. Odvezla se oko pola milje dalje do obližnjeg restorana.



Ljudi su je pozdravljali sa osmehom na licu. Konobarica joj je ponudila peškir da osuši kosu, jer je pokisla. U tom trenutku je žena primetila da je konobarica u kasnoj trudnoći. Iako je verovatno bila iscrpljena, konobarica joj je delovala kao najdivnija osoba na svetu.

Starica je naručila limunadu i brzo ju je popila. Onda se setila Brajana Andersona. Limunadu je platila 100 $, dok je konobarica rastinjavala novac, ona je izašla iz lokala i odvezla se.Ostavila je poruku za konobaricu na salveti: "I ja sam bila u problemu i neko veoma ljubazan mi je pomogao na način na koji ja sada tebi pomažem. Zapamti to kad budeš videla nekoga kome je potrebna pomoć. "Kada je konobarica pogledala bolje, u salveti je bilo još 4 novčanice od po 100 dolara.Konobarici se zavrtelo u glavi. Sa bebom koja dolazi sledećeg meseca, to bi bilo napornih nekoliko nedelja. Ona je složila novac i stavila ga u džep i završila svoju smenu.Nekoliko sati kasnije, konobarica se konačno vratila kući posle dugog dana. Legla je u krevet pored svog muža koji je bio u polusnu. Razmišljala je o tome koliko su oni zapravo srećni i rekla: "Volim te, Brajane Anderson!"

