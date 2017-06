JEDNA OSOBA JE IZGRADILA VAŠU LIČNOST: Njega nikada nećete zaboraviti!

DO POSLEDNJEG DAHA

Uvek će postojati ta jedna osoba. Jedna osoba koja će ostati u tvom srcu sve do tvog poslednjeg daha.

To je osoba koja će uvek imati komad tvog srca. To je jedna osoba koja te promenila i uticala na način na koji nisi ni znala da ćeš postati.



I bez obzira koliko se trudila i bez obzira koliko dugo je ta osoba bila pokraj tebe, ona će ti zauvek na samu pomisao na nju, zaustaviti disanje. Nećeš se moći rešiti tog duha i njegove senke. Ona će ti uvek dolaziti u najljepšim snovima i u noćnim morama. Zar to nije predivna stvar?

Znati da te ta osoba volela. Da si bila dragocena i obožavana od te osobe koja te činila srećnom. Koja te izgradila. Koja te preoblikovala. Koja te poučila koliko si predivna, koja ti je pokazala da si dostojna verne i divne ljubavi. I iako ta osoba više nije pokraj tebe, čak i ako je vaša ljubav kratko trajala, ona će i dalje ostati unutar tvojih kostiju i tvojih stanica i u tvojoj mišićnoj memoriji. Ta ljubav će i dalje biti snažno živa u tebi.

Nemoj gledati na njegov odlazak kao na tragediju. Ne tretiraj njegov odlazak kao grmljavinu čija kiša stalno po tebi pada. Gledaj na njegov odlazak kao na svoj novi početak. Gledaj na njegov odlazak kao otvoren put prema novoj ljubavi i novoj vrsti čarolije. Ne dopusti da ostane gorčina u tebi. Ne dopusti sebi da njegov odlazak zaustavi veru u ljubav. Imala si ljubav na kratko. Imala si veliku ljubav i potpunu promenu života, kakvu mnogi ljudi nikada nisu imali privilegiju doživeti. Stoga se nemoj skrivati od svog vlastitog života. Ne isključuj ljude koje voliš. Život je i dalje lep ako ga takvim budeš gledala. I ne usuđuj se reći da nikada više nećeš voleti. Volećeš ponovno.

Čuvaj sećanja u svom umu. Neka se tvoja duša seti ljubavi i dopusti da ti duša pusti tu ljubav. To ne znači da ćeš ga ikada zaboraviti. To ne čini tu ljubav ništa manjom od onoga što je bila. To te ne čini nesposobnom za dalje.

foto: Profimedia

Samo moraš pustiti ovu osobu kako bi ponovno doživjela ljubav, da bi se ponovno zaljubila u svoj život i da bi dopustila svom srcu da se opet nekome otvori. Moraš pustiti ovu osobu da ide, kako bi ponovno živela svoj život.

Tako da ne, nikada ga nećeš zaboraviti. Nikada nećeš zaboraviti kako se osećalo tvoje srce. Ali doživećeš novu ljubav. I jednog dana, tu novu ljubav koju nađeš nikad nećeš napustiti. Ali ćeš i shvatiti zašto.

Kurir.rs/Zdravaisretna.hr, Foto: Profimedia