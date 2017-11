MISLILI STE DA GA NIKADA NEĆETE PREBOLETI POSLE RASKIDA? Evo koliko vremena će vam biti potrebno za oporavak!

Muškarci se ne opterećuju ostale sa svojim problemima, a što s druge strane iskrivljuje sliku jer se čini kako oni mnogo lakše podnose novonastalu tešku situaciju. Frajeri ostavljaju dojam da se brže vraćaju svakodnevnom životu i lakše započinju nove veze.

foto: Profimedia





Ono što je zanimljivo je da su istraživanja pokazala da je to samo prividna slika, jer žene zapravo lakše prebole raspad veze. One se isplaču, analiziraju svaki postupak, pa i svaku izrečenu reč partneru. Na kraju svega, jednostavno zatvore to poglavlje u životu i ostave ga iza sebe. Frajeri nakon raskida u većini slučajeva ne razmišljaju o toj šokantnoj situaciji, nego se prepuste poslu i jednostavno nemaju vremena niti volje za detaljnu analizu svega. Na početku, kratko vreme nakon prekida im je lakše ako skrenu misli na nešto drugo, a to je najčešće posao.

foto: Profimedia

Činjenica je da ne beže svi od stvarnosti na isti način, neki se prepuste poslu, ali neki se odaju alkoholu ili izlascima s drugim ženama. Na sve navedene načine frajeri pokušavaju podići svoje vlastito samopouzdanje. Ovakvo ponašanje pomaže jedan vrlo kratki period, a posledica je potpuni slom. Oni se poistovećuju s porodicom i partnerkom, pa im prilagođavanje na novi život pada teže, što rezultira različitim oblicima autodestruktivnog ponašanja. Godinama posle razvoda muškarci nisu svesni šta se zapravo dogodilo i koji je bio pravi razlog, niti su svesni svog emocionalnog stanja, a kamoli da shvate zašto ne mogu započeti novu kvalitetnu vezu s drugom ženom.

foto: Profimedia

