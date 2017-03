ISPOVEST ŽENE KOJA SE ODBRANILA OD SILOVATELJA: Oborio me je s leđa, a onda sam počela da VIČEM ovo Žena 12:14, 15.03.2017. 0

Ona je svoju dramatičnu priču podelila s pratiocima na društvenim mrežama i postala inspiracija mnogim ženama širom sveta.

Ona je bila na svojoj svakodnevnoj ruti trčanja. Kada je napravila pauzu da bi otišla u javni toalet, dok je prala ruke, osetila je da nešto nije kako treba.

Okrenula se, i ispostavilo se da joj iza leđa stoji muškarac koji je odmah nasrnuo na nju.

"Oborio me je i jako udario po rukama i nogama. Borili smo se, a onda sam ja probala da ga šutnem. Promašila sam i on se razbesneo, pa me zatim udarao po licu", ispričala je ova žena.

U jednom trenutku uspela je da se sakrije u jednoj od kabina, ali je nasilnik i tu uspeo da uđe i počeo da je udara.

"Nećeš danas, idiote", rekla mu je i počela to da ponavlja.

To joj je, kaže, postala borbena mantra koja joj je pomogla da ostane na nogama.

Na svu sreću, nekoliko nedelja pre toga krenula je na časove samoodbrane, i prisetila se svega što su joj tamo govorili.

"U trenutku sam osetila strašnu slabost, kao da ću se onesvestiti. Kada sam prvi put zamahnula rukom, osetila sam adrenalin i želju da uzvratim svom snagom", ispričala je Keli kojoj je brzo u pomoć pritekao i jedan slučajni prolaznik.

