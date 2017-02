NISTE BAŠ SVOJI DOK NE POPIJETE KAFU? 8 znakova da preterujete sa kofeinom

Mnogima je život nezamisliv bez kafe, posebno one jutarnje. No, prekomerno konzumiranje kafe, posebno ako često pijete i gazirana ili energetska pića koja sadrže kofein, može dovesti do “predoziranja“ i zavisnosti. Izdvojili smo najčešće znakove da se vašem telu ne sviđa vaša prevelika ljubav prema kofeinu.