ŽENA MI JE UMRLA U SNU, OSTAO SAM SAM SA DETETOM: Želim da se UGASIM iz ovog sveta! Treba mi POMOĆ!

Osvalt je preko noći postao samohrani otac njihovoj sedmogodišnjoj devojčici Alis. Otvorio je svoje srce i napisao koliko mu je to bilo teško jer je smotan i jer je većinu stvari obavljala njegova supruga. Ali znao je da je odgovoran za svoju devojčicu. I zato je uradio sve što je mogao Ovo je njegova priča:

"Pre pet meseci i deset dana postao sam samohrani otac.Bio sam druga polovina fantastičnog roditeljskog tima, osim što nismo bili jednaki. Mišel je bila osoba koja sprovodi stvari, istraživač, planer, izvršni čovek. Ja sam bio kancelarisjki asistent, osoba koja sledi instrukcije. Ja sam radio proveravanja pre nego bi izašli iz hotelske sobe i proveravao liste sa spiskom koje treba poneti i napraviti pre školskih obveza i ukrcavanja na avion. Ali Mišel je sastavljala te liste.

Znala je kako iskoristiti moj opsesivno-kompulzivni poremećaj za porodično dobro. A njene veštine supermame bile su samo deo njenog briljantnog uma - crnog dragulja koji je bila - istinski kriminalistički novinar, neumorni pretraživač napola zaboravljenih činjenica, detektiv i izrađivač veličanstvene proze o ubistvima. Radovao sam se pomsili da ću ceo život provesti s jednim najoriginalnijim umom koji sam ikad sreo.

A sad? Nema je. Nema je.

Osećaj je kao da osoba koja je dobila ulogu s jednom rečenicom odjednom mora nositi epski film nakon što je zvezda tog filma izbrisana s ekrana. Ne mogu to. Ne mogu to. Ne mogu to. Želim se ugasiti iz ovog sveta i sakriti pod prekrivačem i nikad ne izaći iz kuće, a našu ćerku Alis poslati da živi s rođacima u Čikago jer je oni neće s.ebati kao što znam da ja hoću. Neka mi neko pomogne! Ne mogu to. Ne mogu to. Ne mogu to.

A onda se setim kad sam postao otac - kad smo Mišel i ja postali roditelji zajedno. Osetio sam taj isti strah. Čeznuo sam za istim tim povlačenjem. Ali nekako sam uspeo, dišući na pola i smotano koračajući napred. Pritom sam zeznuo puno stvari - mi smo zeznuli puno stvari, Mišel i ja - ali s vremenom smo to savladali. Shvatili smo to. Ili našu verziju "toga".

Pa razmišljam još dalje. Onda kad smo se Mišel i ja venčali. Nekako sam uspeo osvojiti ženu daleko van moje lige, finansijski, izgledom, inteligencijom i ličnošću. I tada sam osetio isti taj teror i potrebu da se vratim na staro, na sigurnost onog poznatog, životu glumca komedija bez obaveza u njegovim 20-ima i 30-ima u Los Anđelesu. Ali uspeo sam i to.

Nikad nećete biti spremni za ništa što treba da učiniti, nikad. Ne prvi put. Treniranje i praksa padaju u vodu sekundu nakon što upoznaju iskustvo. Ali bićete bolje. To je moje subjektivno znanje. Ovo je moj prvi put da sam samohrani otac. Izgubio sam formulare za školu. Zaboravio sam napuniti frižider namirnicama koje volim. Nestalo joj je čarapa. Nestalo je i meni čarapa. To je s.anje i zamorno je svaki put kad pogriješim, ali svet se nastavlja vrteti. Kažem "ups, moja greška", popravim to i nastavim se kotrljati napred. Sad znam gde kupiti čarape koje ona voli. Zamolio sam dvoje roditelja u njenoj školi da mi pomognu ispuniti formulare i raspored.

Postajem sve bolji u pronalaženju vikend-aktivnosti i organizoanju igranja i upravljanjem vremena da bih sebe i nju odvezao gde trebamo biti svaki dan. Radim kreativan posao, ali živim praktičan život. Ako mogu uveriti klub stand-up komedije pun indiferentnih pijanaca da me zavoli mogu i spremiti svoju ćerku na fudbal subotom ujutro.

Nastaviću ići napred, izgledati glupo i smotano i neiskusno na prvu, s vremenom shvaćajući stvari, do sledeće nepoznate situacije i do sledećeg poda koji će mi iskliznuti pod nogama sve dok ne bude podova.

Ne znam kakav ste vi samohrani otac, ako to uopšte i jeste i hoćete li ikada biti. Ako ste udovac ili razvedeni, usvojili ste ili imate starije dete. Ako osećate bilo kakav strah ili sumnju u sebe, uverite sami sebe činjenicom da JA radim ovo. JA. Provedite sat vremena sa mnom. Ja ne mogu voziti auto s menjačem. Ne znam napraviti kajganu. Ne znam klizati. Ali radim ovo. Očinstvo. Odgovoran sam za drugo ljudsko biće. Zato, možete to. Obećavam.

Da vam pokažem da sam napredovao i u psihičkom smislu? Lagao sam vam. Jer ništa od ovoga nije za vas.

To je za Alis.

Idem napred - smotano, glupo, slepo - zbog osobe kakva je Alis. Ima toliko Mišel u sebi. A Mišel je živela njen život idući napred. I vukla je mene sa sobom napred. Kao što znam da će i Alis učiniti. Zato ću i ja jednostavno ići napred. Zato da bih mogao biti s tobom, ako me zatrebaš Alis.

Jer, ja trebam tebe.

Ja ovo mogu. Ja ovo mogu. Ja ovo mogu. Zbog tebe, Alis."

