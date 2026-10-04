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Prodaja sopstvene države, tajnih službi i bezbednosti naroda za tuđe obaveštajne interese — ima li u nacionalnom smislu išta mračnije i teže od spijunaže u korist onih koji direktno ugrožavaju vitalne interese Srbije?

Nedavno hapšenje dve žene, jedne iz Jagodine i druge sa područja Gnjilana, zbog sumnje da su albanskim obaveštajnim službama i kosovskim agencijama dostavljale tajne podatke o radu naše BIA, ponovo je otvorilo alarmantna pitanja.

00:40 Snimak hapšenja Danijele Cvetković iz Gnjilana Izvor: Kurir televizija

O bezbednosnim bušotinama i hibridnom ratu protiv Srbije u vikend emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji koju vodi Kruna Una Mitrović razgovarali su gosti Ljuban Karan, nekadašnji potpukovnik KOS i Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Kako se regrutuju špijuni

Karan je prvo otkrio odgovor na pitanje koje se svima postavlja, kako je došlo do toga da naše žene budu regrutovane za rad Albanaca i Prištine?

- Jednostavno, tajne službe ne spavaju, rade svoj posao kao i svi drugi. Njihov posao je da pronađu izvore informacija. Nije stvar u tome da u Srbiji pronađu Albanca za njihovu službu jer je velika verovatnoća da se provali njegovo zainteresovanje. Stvar je da se pronađe državljanin te države i da ne bude upadljiv po nacionalosti u pojedinim sredinama. Inače, sam broj špijuna ne ukazuje na samu suštinu. Nekada je jedan izvor informacija ili špijun važniji od stotinu drugih - odgonetnuo je Karan.

Karan se dotakao šta je uopšte moglo da iscuri u meri da ugrozi nacionalnu bezbednost i kako žene mogu da imaju informacije tolike važnosti.

- Nije saopšteno, vrlo su šture informacije u vezi sa tim, pa ne možemo detaljno da analiziramo. Međutim, dve-tri stvake su vrlo zabrinjavajuće i opasne. One su izučavale ljude u službama bezbednosti, vojsci i drugim institucijama koje su vezane za poverljive poslove. Kod nas je zakon dosta blag, kazne su predviđene od tri do 15 godina. U Americi, ako neko strada zbog tih informacija, kao što je slučaj kod nas, predviđen je doživotni zatvor i smrtna kazna. Mi olako gledamo na to. Šteta se nanosi našoj državi, oni intezivno rade na produbljavaju sukoba kod nas sa unutrašnjim dešavanjima, a istovremeno ugrožavaju Srbe na Kosovu i Metohiji - rekao je Karan.

Ucene glavno sredstvo za regrutaciju

Kajtez je suzio pojam zbog kojih bi neko radio ovakav posao, ali je pri stavu da su ljudi koji rade protiv interesa svoje države na najnižoj mogućoj lestvici.

06:48 Kako se regrutuju srpkinje da rade za strane službbe? Stručnjaci bez dileme: Nema većeg dna nego kada radite protiv svoje države Izvor: Kurir televizija

- One su deo agenture i mreže, tu nema soliranja. Gospođa iz Giljana, kao i neki naši ljudi, moguće da su ucenjeni. Da li životom i slobodom rođaka, imovinom, nekim dešavanjima iz prošlosti, a možda su i neki drugi razlozi. Smatram da ništa gore ne može da uradi građanin Srbije, naše nacionalnosti, od ovoga šta su ove dve žene uradile. U svakom smislu, ispod toga, nema ničega. Ako nju ucenjuju rođacima, odnosno Srbima sa KiM, tu Srbija nema realne mogućnosti. Međutim, iz ličnog ili porodičnog problema, a možda i želje za sticanje novca, one dovode u pitanje bezbednost svoje zemlje. Iako taj pojam deluje apstraktno, one rade protiv naših ljudi koji su čelni u borbi za opstanak Srba na KiM, dakle gađaju najvitalnije organe Srbije. Svaka informacija koja se da o bilo kom pripadniku BIA, vojske, dakle, navike, slabosti, karakter, su dragocene jer se priprema "karton" pojedinaca, a budite sigurni da će albanske obaveštajne službe vrlo lako i svesno podeliti informacije sa Hrvatima, Bošnjacima, a oni će po Nemačkoj i Britaniji. Samim tim, svi naši neprijatelji bivaju snabdeveni takvim informacijama - izneo je Kajtez.

Srpske bezbednosne strukture

Koliko je naša vojska i BIA kadra da se nosi sa nikada većim pritiskom koji dolazi sa strane i koliko unutrašnja polarizacija Srbije olakšava posao stranim obaveštajcima?

Kajtez tvrdi da polarizacija u našem društvu olakšava umnogome rad stranaca, a uz to Kajtez tvrdi da je izuzetno lakše boriti se sa takvom vrstom pritiska ukoliko se neprijateljski nastrojeni ljudi drže van države.

- Činjenica je da naše obaveštajne službe imaju protiv sebe toliko velike službe i regionalne podizvođače, da to znači da moramo da razmišljamo o jačanju naših službi. U narednom periodu, sve može da se desi, osim da mi na ovim prostorima živimo mirno - podvukao je Kajtez.

Karan je izneo stav oko rada naših službi.

- Samo razmislite koliko angažovanja, vremena i sredstava treba da se samo jedan špijun otkrije. Kada se jedan špijun otkrije, to je globalna vest, svi saznaju za taj događaj. Ne možemo ni nabrojati koliko godišnje naše službe pronađu takvih špijuna. Obaveštajne službe ne služe samo za informacije, već i podrivačke. Najpre dođu do informacija, traže slabe tačke, unutrašnje pozicije, a onda miniraju - zaključio je Karan.

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