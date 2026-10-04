Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Obrenovcu uhapsili su S. B. (26) i odredili mu zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je brutalno pretukao M. M. (29), inače bivšeg partnera svoje sadašnje devojke M. Đ. (28).

Ona je, kako se saznaje, sve vreme nemo posmatrala krvavi obračun dvojice mladića, a potom povukla potez koji je zamalo doveo do fatalnog ishoda.

- Sukobu je prethodila žestoka rasprava i fizički obračun dvojice momaka. Međutim, u trenutku kada je delovalo da je tuča na vrhuncu, devojka M. Đ. je izvadila čekić i pružila ga svom sadašnjem dečku S. B. On je prihvatio oružje i krvnički udario M. M. direktno u glavu - tvrdi izvor blizak slučaju.

Nesrećni mladić je od siline udarca pao na asfalt bez svesti. Hitno je prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške povrede: fraktura lobanje i teško nagnječenje mozga. Lekari se bore za njegov život i on je zadržan na odeljenju intenzivne nege.

Policija je brzom akcijom privela S. B. i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu odredila mu zadržavanje.

Na teret mu se stavljaju krivična dela nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda.

Istraga je u toku, a tužilaštvo ispituje i stepen krivične odgovornosti devojke M. Đ., koja je svojim postupkom direktno omogućila i podstakla ovaj brutalan napad.