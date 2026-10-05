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U novobeogradskoj Ulici Omladinskih brigada noćas je izbio požar u kojem je u potpunosti izgoreo ugostiteljski objekat, kafe "Manir".

Prema prvim informacijama, vatrena stihija zahvatila je lokal oko 3.30 časova ujutru. Vatra se proširila izuzetnom brzinom, a gust dim i plamen ubrzo su uznemirili stanare okolnih zgrada koji su odmah pozvali hitne službe.Vatrogasne ekope ubrzo su stigle na lice mesta i uspele da lokalizuju i ugase požar, sprečivši njegovo dalje širenje na okolne objekte. Zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih, u ovom incidentu nije bilo povređenih lica.

Na objektu je pričinjena ogromna materijalna šteta, a od unutrašnjosti lokala gotovo da ništa nije ostalo. Nadležne ekipe i policija obavljaju uviđaj kako bi se utvrdio tačan uzrok izbijanja vatre, kao i da li je požar izazvan kvarom na instalacijama ili je reč o ljudskom faktoru.