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Tanja M. je danas u glavnoj Pošti u Prokuplju doživela nešto za šta kaže da nikada nije pomislila da može da se desi. Bukvalno na njene oči, što se kaže, ukraden joj je novčanik. Našla ga je kod bankomata ispred Pošte, bez novca koji je bio u njemu.

- Danas sam doživela veoma neprijatnu situaciju u Pošti u Prokuplju. Nakon što sam na jednom šalteru podigla novac, prešla sam do drugog šaltera i u tom trenutku mi je nestao novčanik. Posle samo nekoliko minuta novčanik je pronađen ispred Pošte, kod bankomata. Na svu sreću, kartice i dokumenta su ostali u novčaniku, ali je novac ukraden - kaže Tanja M. koja još uvek ne može da se načudi šta joj se dogodilo.

U novčaniku je bilo tri hiljade dinara.

- Nisam sigurna gde sam odložila novčanik, da li na šalteru ili u torbi, na šalteru 4 sam podigla novac, iz novčanika sam uzela ličnu kartu i karticu, vratila sam ih nakon podizanja novca i otišla na šalter 7 i trebalo je da dodam sitan novac, i tada sam primetila da nema novčanika - prepričava nam Tanja M. ono što se danas dogodilo.

Kada je izašla iz Pošte, videla je kod bankomata svoj novčanik, bez para u njemu, ali su kartice bile tu.

Ona dodaje da želi svima da skrene pažnju, kako bi bili oprezniji.

U međuvremenu je slučaj prijavila i prokupačkoj policiji.

Kurir.rs