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Mladić Marko S. (25) stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko jedan sat iza ponoći u selu Cerovac kod Šapca. Drugi mladić zadobio je teške telesne povrede.

Kako saznaje Telegraf, Marko je pre samo godinu dana dobio sina.

Do nesreće je došlo kada je vozilo, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, sletelo s kolovoza i prevrnulo se na krov.

Od zadobijenih povreda, jedan mladić je preminuo na licu mesta, dok su drugog iz smrskanog automobila izvukli lekari Hitne pomoći i u kritičnom stanju ga transportovali u Urgentni centar u Beogradu, gde mu se lekari bore za život.

Intervenisali su i vatrogasci koji su morali da seku vozilo kako bi izvukli telo stradalog. Policijski uviđaj je završen, a detaljnom istragom biće utvrđeni svi uzroci i okolnosti ove nesreće.