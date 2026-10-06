Slušaj vest

Aleksandar Paunović (36) iz Berana, saradnik odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koji je u julu prošle godine uhapšen u Beogradu izručen je juče uz ogromne mere obezbeđenja Crnoj Gori koja ga sumnjiči da je učestvovao u ubistvima Damira Hodžića i Adisa Spahića 14. oktobra 2020. 

Ekstradiciju je organizovao, kako prenose crnogorski mediji, Interpol Podgorice uz podršku Posebne jedinice policije

- NCB Interpol Podgorica je za A.P. raspisao međunarodnu poternicu radi obezbeđenja njegovog prisutva u krivičnim postupcima koji se vode pred Višim sudom u Podgorici zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio dva krivična dela – stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu - saopštila je crnogorska policija.

Specijalno državno tužilaštvo, podsetimo, tereti Aleksandra Paunovića da je kao član kriminalne grupe, na čijem čelu se nalazi Zvicer, u mestu Stanjevića Rupa u Spužu, 14. oktobra 2020. godine, učestvovao u ubistvima Hodžića i Adisa Spahića, kao i otmici "škaljarca" Mileta Radulovića, zvanog Kapetan. 

Mile Radulović Kapetan i Marko Miljković
Radulović i Miljković Foto: Printscreen

Optužnicom za ova ubistva, kao i otmicu Kapetana koji je nekoliko meseci kasnije ubijen, podsetimo, obuhvaćeni su i Veljko Belivuk i Marko Miljković, kojima se sudi u odsustvu jer su u pritvoru u Beogradu.

U optužnici se navodi da je Zvicer krajem jula 2020. naredio pripadnicima kriminalne grupe otmicu Hadžića, jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika ubijenog Alana Kožara u julu tog meseca na Krfu, znao gde on skriva novac i drogu. Istovremeno, otpuženi Radoje Živković, inače rođak Radoja Zvicera, danima je pokušavao da namami Radulovića da dođe na sastanak. 

- Kobnog dana 14. oktobra 2020. Živković je sačekao Radulovića, Hodžića i Spahića kod spuškog mlina, nakon čega je Radulović ušao u njegov automobil, a druga dvojica su ih pratila “audijem A4” do kuće u Stanjevića Rupi. Odmah po ulasku u kuču, nakon što su okrivljeni Ratko Živković i Nebojša Janković seli sa oštećenim Radulovićem, Hodžićem i Adisom Spahićem u dnevni boravak, ušli su Belivuk, Marko Miljković, Aleksandar Paunović i Marko Kilibarda. Belivuk i Miljković su odmah nasrnuli na oštećenog Hodžić, kako bi ga savladali i oduzeli mu pištolj za koji se oštećeni mašio, da bi u trenutku dok ga je okrivljeni Belivuk rukama držao na podu, okrivljeni Kilibarda Marko u njega je iz pištolja ispalio više projektila i pogodio ga u glavu - navodi se u optužnici crnogorskog tužilaštva.

3425466-3425172veljkobelivukmileradulovickapetandamirhodzicls-edit-copy.jpg
Trojica ubijenih Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook

Tužilaštvo navodi da su potom Paunović, Miljković, Belivuk i Janković nakon toga nasrnuli na Spahića i Radulovića.

- Aleksandar Paunović je oštećenom Spahiću zadao više udaraca nogama u glavu, a oštećenom Miletu Raduloviću udarac "heklerom" u lice, nanoseći mu laku telesnu povredu. Potom su Spahiću i Raduloviću vezali ruke i noge lepljivom trakom sive boje. Svi okrivljeni su potom, ubili Spahića i oteli Radulovića kog su "audijem Q7" Belivuk i Miljković iz kuće u Stanjevića Rupi prebacili u Kotor, gde su ga predali Slobodanu Kašćelanu i njegovom telohranitelju Vladimiru Vučkoviću - navodi se u optužnici.

Okrivljeni Stevan Kraljević i Aleksandar Ljumović su potom "audijem", kako se dodaje, posmrtne ostatke Hodžića i Spahića prebacili u selo Zagreda u Danilovgradu i bacili ih u iskopanu rupu predviđenu za septičku jamu.

- U noći između 14. i 15. oktobra 2020. godine izvadili su njihova tela iz jame u koju su ih prvobitno ubacili, a potom upotrebom lopata, ašova i drugih alata koje im je prethodno ostavio okrivljeni Darko Prelević, na placu iskopali improvizovanu raku dubine oko metar, u koju su ubacili i zakopali posmrtne ostatke oštećenih. Međutim, 16. oktobra, tela su ponovo premestili u drugu improvizovanu raku, pored lokalnog puta, u blizini seoskog groblja u selu Zagreda koju je prethodno, po dogovoru sa Zvicerom, Kašćelanom i Prelevićem, rovokopačem iskopao Darko Perović - navodi se u spisima i objašnjava da je u prebacivanju tela učestvovao i Paunović koji je juče izručen iz Beograda.

kašćelan.jpg
Miljković, Kašćelan i Belivuk Foto: Ana Paunkovic/Kurir, Dado Đilas, Privatna arhiva

Okrivljeni Nenad Kaluđerović, koji je u bekstvu je, tvrde tužioci, preko kriptovane Skaj aplikacije savjetovao Kašćelanu kako da uništi njihova tela i prikrije dokaze zločina.

- Kašćelanu je predlagao da se tela ubijenih Hodžića i Spahića spale na automobilskim gumama i radi uklanjanja bioloških tragova sipaju kiselina u unutrašnjost njihovog vozila, kojim su došli na navodni sastanak i kojim vozilom su njihova krvava tela prevezena nakon ubistva."

Za ubistva Hodžića, njegovog zeta Spahića i Radulovića, tužilaštvo tereti Radoja Zvicera i 30 članova njegove krimi ekipe.

U porukama koje su kobnog dana razmenjivali Zvicer i Kaluđerović preko Skaja, Kaluđerović hvali akciju koju su izveli tog dana:

- Dobro je i ovo, ipak 3 odjednom. Treći nije dao da se ufati živ.

Tužilaštvo navodi da se uloge Marka Kilibarde, koji je zajedno sa Paunovićem uhapšen u Beogradu i Paunovića utvrđuju i iz njihove neposredne komunikacije od 18. novembra 2020., gde se osvrću na dan ubistva, ali i na  dane koji su usledili

-  Upakovali smo ih u auto.

- Ja bijem zeta vrišti, pa Kapetana puškom po glavi.

- Još da znaju da smo leševe prebacivali iz rupe u rupu, otkopavali, zakopavali, bager dolazio.

- Odradili smo ono muški brate, bez imalo foliranja.

- Muški, bez reči. Što oni to mogu da urade, a mi ne možemo?

- Ništa sve isto, samo što se ova ekipa potrefila, složna bruka. Okom se svi razumeju, pa kažu u ove tri, četiri godine nismo se sreli sa ovakvim momcima. Možeš misliti kad nas budu hvalili tamo kod braće. A hvale na sva zvona i kod glavnih i ekipe - navodi se u dopisivanju Paunovića i Kilibarde.

Ne propustiteHronikaSRBIJA IZRUČUJE "KAVČANE" PODGORICI: Crna Gora ih traži zbog 2 ubistva i otmice! Za njima raspisana i Interpolova poternica
Radoje zvicer
Hronika"POTEZAO PIŠTOLJ NA BELIVUKA, MORAO SAM DA GA PROSPEM, ŽAO MI ŠTO GA ŽIVOG NISMO KASAPILI" Skaj otkrio uloge Zvicerovih saradnika! Ovako su prikrivali tragove
Veljko Belivuk Marko Miljković
Hronika"ČAK I DA MI DIJETE IZVEDETE PRED STRELJAČKI VOD, NE BIH ZNAO ĐE JE TO" Konačno počelo suđenje Zvicerovom klanu za ubistva: "Osjećam se kao na Golom otoku"
collage.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! SARADNICI RADOJA ZVICERA UHAPŠENI U BEOGRADU: Sumnjiče se za učešće u otmici i dva ubistva, koristili falsifikovana dokumenta!
Radoje Zvicer poternica Interpol