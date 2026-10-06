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Aleksandar Paunović (36) iz Berana, saradnik odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koji je u julu prošle godine uhapšen u Beogradu izručen je juče uz ogromne mere obezbeđenja Crnoj Gori koja ga sumnjiči da je učestvovao u ubistvima Damira Hodžića i Adisa Spahića 14. oktobra 2020.

Ekstradiciju je organizovao, kako prenose crnogorski mediji, Interpol Podgorice uz podršku Posebne jedinice policije

- NCB Interpol Podgorica je za A.P. raspisao međunarodnu poternicu radi obezbeđenja njegovog prisutva u krivičnim postupcima koji se vode pred Višim sudom u Podgorici zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio dva krivična dela – stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu - saopštila je crnogorska policija.

Specijalno državno tužilaštvo, podsetimo, tereti Aleksandra Paunovića da je kao član kriminalne grupe, na čijem čelu se nalazi Zvicer, u mestu Stanjevića Rupa u Spužu, 14. oktobra 2020. godine, učestvovao u ubistvima Hodžića i Adisa Spahića, kao i otmici "škaljarca" Mileta Radulovića, zvanog Kapetan.

Radulović i Miljković Foto: Printscreen

Optužnicom za ova ubistva, kao i otmicu Kapetana koji je nekoliko meseci kasnije ubijen, podsetimo, obuhvaćeni su i Veljko Belivuk i Marko Miljković, kojima se sudi u odsustvu jer su u pritvoru u Beogradu.

U optužnici se navodi da je Zvicer krajem jula 2020. naredio pripadnicima kriminalne grupe otmicu Hadžića, jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika ubijenog Alana Kožara u julu tog meseca na Krfu, znao gde on skriva novac i drogu. Istovremeno, otpuženi Radoje Živković, inače rođak Radoja Zvicera, danima je pokušavao da namami Radulovića da dođe na sastanak.

- Kobnog dana 14. oktobra 2020. Živković je sačekao Radulovića, Hodžića i Spahića kod spuškog mlina, nakon čega je Radulović ušao u njegov automobil, a druga dvojica su ih pratila “audijem A4” do kuće u Stanjevića Rupi. Odmah po ulasku u kuču, nakon što su okrivljeni Ratko Živković i Nebojša Janković seli sa oštećenim Radulovićem, Hodžićem i Adisom Spahićem u dnevni boravak, ušli su Belivuk, Marko Miljković, Aleksandar Paunović i Marko Kilibarda. Belivuk i Miljković su odmah nasrnuli na oštećenog Hodžić, kako bi ga savladali i oduzeli mu pištolj za koji se oštećeni mašio, da bi u trenutku dok ga je okrivljeni Belivuk rukama držao na podu, okrivljeni Kilibarda Marko u njega je iz pištolja ispalio više projektila i pogodio ga u glavu - navodi se u optužnici crnogorskog tužilaštva.

Trojica ubijenih Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook

Tužilaštvo navodi da su potom Paunović, Miljković, Belivuk i Janković nakon toga nasrnuli na Spahića i Radulovića.

- Aleksandar Paunović je oštećenom Spahiću zadao više udaraca nogama u glavu, a oštećenom Miletu Raduloviću udarac "heklerom" u lice, nanoseći mu laku telesnu povredu. Potom su Spahiću i Raduloviću vezali ruke i noge lepljivom trakom sive boje. Svi okrivljeni su potom, ubili Spahića i oteli Radulovića kog su "audijem Q7" Belivuk i Miljković iz kuće u Stanjevića Rupi prebacili u Kotor, gde su ga predali Slobodanu Kašćelanu i njegovom telohranitelju Vladimiru Vučkoviću - navodi se u optužnici.

Okrivljeni Stevan Kraljević i Aleksandar Ljumović su potom "audijem", kako se dodaje, posmrtne ostatke Hodžića i Spahića prebacili u selo Zagreda u Danilovgradu i bacili ih u iskopanu rupu predviđenu za septičku jamu.

- U noći između 14. i 15. oktobra 2020. godine izvadili su njihova tela iz jame u koju su ih prvobitno ubacili, a potom upotrebom lopata, ašova i drugih alata koje im je prethodno ostavio okrivljeni Darko Prelević, na placu iskopali improvizovanu raku dubine oko metar, u koju su ubacili i zakopali posmrtne ostatke oštećenih. Međutim, 16. oktobra, tela su ponovo premestili u drugu improvizovanu raku, pored lokalnog puta, u blizini seoskog groblja u selu Zagreda koju je prethodno, po dogovoru sa Zvicerom, Kašćelanom i Prelevićem, rovokopačem iskopao Darko Perović - navodi se u spisima i objašnjava da je u prebacivanju tela učestvovao i Paunović koji je juče izručen iz Beograda.

Miljković, Kašćelan i Belivuk Foto: Ana Paunkovic/Kurir, Dado Đilas, Privatna arhiva

Okrivljeni Nenad Kaluđerović, koji je u bekstvu je, tvrde tužioci, preko kriptovane Skaj aplikacije savjetovao Kašćelanu kako da uništi njihova tela i prikrije dokaze zločina.

- Kašćelanu je predlagao da se tela ubijenih Hodžića i Spahića spale na automobilskim gumama i radi uklanjanja bioloških tragova sipaju kiselina u unutrašnjost njihovog vozila, kojim su došli na navodni sastanak i kojim vozilom su njihova krvava tela prevezena nakon ubistva."

Za ubistva Hodžića, njegovog zeta Spahića i Radulovića, tužilaštvo tereti Radoja Zvicera i 30 članova njegove krimi ekipe.

U porukama koje su kobnog dana razmenjivali Zvicer i Kaluđerović preko Skaja, Kaluđerović hvali akciju koju su izveli tog dana:

- Dobro je i ovo, ipak 3 odjednom. Treći nije dao da se ufati živ.

Tužilaštvo navodi da se uloge Marka Kilibarde, koji je zajedno sa Paunovićem uhapšen u Beogradu i Paunovića utvrđuju i iz njihove neposredne komunikacije od 18. novembra 2020., gde se osvrću na dan ubistva, ali i na dane koji su usledili

- Upakovali smo ih u auto.

- Ja bijem zeta vrišti, pa Kapetana puškom po glavi.

- Još da znaju da smo leševe prebacivali iz rupe u rupu, otkopavali, zakopavali, bager dolazio.

- Odradili smo ono muški brate, bez imalo foliranja.

- Muški, bez reči. Što oni to mogu da urade, a mi ne možemo?