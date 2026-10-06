Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Krađa u jednom kozmetičkom salonu u Zemunu zabeležena je nadzornim kamerama, a snimak muškarca za kog se sumnja da je obio lokal ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama.

Prema informacijama objavljenim na Instagram stranici Serbia live, krađa se dogodila tokom noći, a sigurnosne kamere snimile su muškarca kako pokušava nasilno da otvori vrata. Nakon što je uspeo da uđe u objekat, iz salona je, navodno, ukraden depozit, odnosno novac koji se nalazio unutra.

Na društvenim mrežama objavljena su dva snimka, uz tvrdnju da se sumnja da je na sličan način obijeno još nekoliko lokala.

Kradljivac je glavu krio kapuljačom, a na rukama nije imao rukavice.

Za sada nije poznato kolika je tačno suma odnesena iz salona, niti da li je osoba sa snimka identifikovana.