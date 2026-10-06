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Marija Kepić (29) iz Aranđelovca, koja se vodila kao nestala još od oktobra 2020. godine, nažalost, pronađena je mrtva, saznaje Kurir.

Njene kosti, navodno umotane u ćebe, zatečene su nedaleko od pećine Risovača u Aranđelovcu, gotovo šest godina nakon što je nestala bez traga.

Marija Kepić Foto: Facebook

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, Marijini posmrtni ostaci pronađeni su još u maju, a identifikacija je potvrdila da je reč o devojci za kojom se tragalo od 29. oktobra 2020. godine.

- Posmrtni ostaci nađeni su nedaleko od pećine Risovača, a nakon urađene DNK analize i drugih analiza koje su trajale jako dugo, utvrđeno je da je, nažalost, reč o nestaloj devojci Mariji Kepić. U toku su dodatna veštačenja kako bi se utvrdilo da li je reč o prirodnoj ili nasilnoj smrti - kaže naš izvor upoznat sa slučajem.

Teška istina

Njena porodica, koja je godinama živela u neizvesnosti i nadala se da će se Marija jednog dana pojaviti, već mesecima se suočava sa najtežom mogućom istinom.

- Roditelji su potpuno van sebe, ne mogu da prihvate ćerkinu sudbinu, sahranili su je nedavno, ali i dalje im je teško da shvate kako se to uopšte desilo, pogotovo što nje nije bilo skoro šest godina - kaze Marijin prijatelj za Kurir.

Marija je, podsetimo, nestala 29. oktobra 2020. godine, u ranim jutarnjim satima. Prema tadašnjim informacijama, izašla je sama iz kuće, a sa sobom je ponela torbu.

Kako je Marija nestala u ranim jutarnjim časovima, pre nego što su se ukućani probudili, niko sa sigurnošću nije mogao da kaže šta je u trenutku nestanka imala na sebi. Iz porodice su tada objasnili da je verovatno bila u crvenoj zimskoj jakni i da je sa sobom imala torbu, ali nisu bili sigurni ni da li su se u torbi nalazila dokumenta.

Njena porodica tada je pokušavala da rekonstruiše poslednje dane pre nestanka, ipak bezuspešno. Kako smo tada pisali, dva dana ranije Marija je raskinula vezu sa dečkom, ali ništa nije ukazivalo na to da bi mogla da ode od kuće. Nikome se nije javila, niti je prethodno najavila svoj odlazak.

Marija Kepić Foto: Facebook

Inače, u trenutku nestanka Marija je bila nezaposlena, ali je uskoro trebalo da počne da radi, i to u svojoj struci, kao medicinska sestra.

Porodica je pokušavala da stupi u kontakt s njom, ali bez uspeha. Pozivi nisu uzvraćeni, a poruka o tome da je dostupna sa njenog broja nikada nije stigla. Ljudi koji su joj bili bliski nisu mogli ni da pretpostave da će uslediti nestanak koji će godinama ostati bez odgovora.

- Mi smo zvali, pitali, ništa nije ukazivalo ni u jednom trenutku na to da bi samo tek tako otišla - rekla je tada Marijina sestra.

Istraga

Šest godina kasnije, potraga za Marijom dobila je tragičan epilog.

Njeni posmrtni ostaci pronađeni su u blizini pećine Risovača, a porodica je, nakon toliko godina neizvesnosti, dobila odgovor na pitanje koje ih je sve vreme proganjalo - gde je Marija.

Ipak, ostalo je ono najteže pitanje, šta se dogodilo Mariji tog kobnog 29. oktobra 2020. godine i kako je završila nedaleko od pećine Risovača?