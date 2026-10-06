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Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo tražilo je od podgoričkog Višeg suda da od osuđenog vođe kavačke ćelije balkanskog narko kartela Radoja Zvicera trajno oduzme više stambenih zgrada, poslovnih prostora, garaža, voćnjaka, dvorišta, bazene ukupne površine od najmanje 54.567 kvardata u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

Takođe, tužilaštvo je zatražilo da se ista mera, trajnog oduzimanja, primeni i na skupocene automobile koji su mu oduzeti.

Odbegli Radoje Zvicer, podstimo, pravosnažno je osuđen zbog šverca kokania na 16 godina zatvora.

U saopštenju SDT-a navodi se da je traženo trajno oduzimanje pet stanova, površine 85, 82, 52 kvadrata i dva po 72 m2, od kojih su dva dupleksa u Podgorici, u formalnom vlasništvu privrednog društva „Master Inženjering“, a stvarnom Radoja Zvicera, kao i višespratna stambena zgrade sa dupleks petosobnim stanom od 355 m2 i dva nestambena prostora sa pet soba i podrumima, dvorište i voćnjak, ukupne površine 2.217 u mestu Kavač, opština Kotor, u formalnom vlasništvu Tamare Zvicer, supruge osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu.

1/9 Vidi galeriju Kuće, automobili u vlasništvu Radoja i Tamare Zvicer Foto: Kurir, Uprava policije Crne Gore, Privatna arhiva

- Takođe, višespratnu stambenu zgradu sa pet stambenih, 10 nestambenih i četiri poslovna prostora, ukupne površine 1.238 m2, u mestu Dub, opština Kotor, u vlasništvu Zvicera. Stambenu zgradu sa više stambenih prostora, bazen, dvorište i druge nepokretnosti, ukupne površine 1.408 m2, u mjestu Sutvara, opština Kotor, u formalnom vlasništvu P.D., a stvarnom vlasništvu osuđenog - navodi se u saopštenju. Kako se dodaje, isti zahtev za oduzimanje podnet je i za stan sa potkrovljem, dve garaže, ukupne površine 201 m2, u mjestu Kavač, stana od 140 kvadrata sa garažom, ali i još jednog od 37 m2 u Dobroti, u formalnom vlasništvu privrednog društva „T“, a stvarnom osuđenog Zvicera.

Osim toga, SDT je tražilo i trajno oduzimanje šume ukupne površine 18.411 kvadrata u Kavaču ali i stambenu zgradu koja se sastoji iz nestambenog i stambenog prostora, dvorište i četiri voćnjaka, ukupne površine 1.912 m2 u tom mestu, koji su svojina odbeglog vođe kavačkog klana.

- Trajno oduzimanje zatraženo je za još dve stambene zgrade i 10 garaža, dvorište i šumu, ukupne površine 1.602 m2, u mestu Kavač, opština Kotor, u formalnom vlasništvu više lica, između ostalih supruge i tasta osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu. Šume i livade, ukupne površine 3.004 m2, u mjestu Dobrota, opština Kotor, u formalnom vlasništvu P.D., a stvarnom vlasništvu osuđenog. Šume i građevinsku parcelu, ukupne površine 3.000 m2, u mjestu Dobrota, formalnom vlasništvu advokata D.D., a stvarnom vlasništvu osuđenog. Šumu i nepokretnosti, ukupne površine 1.641 m2, u mjestu Kavač, opština Kotor, u formalnom vlasništvu D.J., a stvarnom vlasništvu osuđenog kao i zemljište površine 1.092 m2, u mestu Kavač, opština Kotor, u svojini osuđenog - navodi se u saopštenju.

1/6 Vidi galeriju Tamara Zvicer Foto: Drustvene Mreže, Privatna Arhiva, Instagram, Privatna Arhiva

Među imovinom za koju je tužilaštvo predložilo da bude trajno oduzeta odbeglom vođi kavačkog klana su i dvorište od 188 m2 u Škaljarima, koje je susvojina Tamare Zvicer kao i nepokretnosti u Herceg Novom.

Na spisku je i nepokretnost u mestu Bogišići u opštini Tivat od 18.113 m2, u formalnom vlasništvu Vladislava Jabučanina, a stvarnom vlasništvu osuđenog Zvicera.

Osim nekretnina čija je vrednost procenjena na više desetina miliona evra, crnogorsko tužilaštvo je zatražilo i da Zviceru trajno budu oduzeta dva specijalna blindirana „Mercedes G500“, u formalnom vlasništvu D.M.

- Zahtev za trajno oduzimanje sadrži i dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću - navodi se u saopštenju tužilaštva.