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Niš je zgrožen informacijom o hapšenju sina nekadašnjeg premijera i gradonačelnika Niša Zorana Živkovića.

On je uhapšen zbog sumnje da je počinio tri prevare na štetu tri lica, pri čemu se ukupna materijalna šteta procenjuje na više od osam miliona dinara.

00:20 sin Zoran Živković uhapšen Izvor: Kurir

Slučaj otvara i pitanje političke odgovornosti i licemerja u javnom delovanju.

Zoran Živković je poslednjih nedelja ponovo u javnosti, govoreći u Nišu kako treba da se bije policija.

Sada se, međutim, u javnosti postavlja pitanje: kako izgleda politika „demokratije“ kada se u istoj porodici pojavi slučaj u kojem je jedan član uhapšen zbog ozbiljne imovinske prevare.

1/4 Vidi galeriju Hapšenje Marka Živkovića Foto: Kurir

Prema dostupnim navodima, reč je o tri oštećena lica i tri odvojena slučaja prevare, sa ukupnom štetom većom od osam miliona dinara.

Političke poruke i porodični slučaj

Zoran Živković je kao nekadašnji premijer, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Niša jedan od žutih političara koji bi prevarom da vrati DOS i nastavi pljačku i rušenje države .

Pljačke i pronevere su zaštitni znak žutih a sada to rade i njihova deca.