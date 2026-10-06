SKANDALOZNO! UHAPŠEN BLOKADER SIN ZORANA ŽIVKOVIĆA: Osumnjičen za tri prevare vredne više od osam miliona dinara! (foto, video)
- Marko Živković, sin bivšeg premijera Zorana Živkovića, uhapšen je zbog sumnje da je izvršio prevaru.
- Prema navodima, sumnjiči se za tri prevare na štetu tri lica, a šteta se procenjuje na više od osam miliona dinara.
Niš je zgrožen informacijom o hapšenju sina nekadašnjeg premijera i gradonačelnika Niša Zorana Živkovića.
On je uhapšen zbog sumnje da je počinio tri prevare na štetu tri lica, pri čemu se ukupna materijalna šteta procenjuje na više od osam miliona dinara.
Slučaj otvara i pitanje političke odgovornosti i licemerja u javnom delovanju.
Zoran Živković je poslednjih nedelja ponovo u javnosti, govoreći u Nišu kako treba da se bije policija.
Sada se, međutim, u javnosti postavlja pitanje: kako izgleda politika „demokratije“ kada se u istoj porodici pojavi slučaj u kojem je jedan član uhapšen zbog ozbiljne imovinske prevare.
Prema dostupnim navodima, reč je o tri oštećena lica i tri odvojena slučaja prevare, sa ukupnom štetom većom od osam miliona dinara.
Političke poruke i porodični slučaj
Zoran Živković je kao nekadašnji premijer, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Niša jedan od žutih političara koji bi prevarom da vrati DOS i nastavi pljačku i rušenje države .
Pljačke i pronevere su zaštitni znak žutih a sada to rade i njihova deca.
Dok Zoran Živković poziva da se bije policija, sada mora da “ pere” kriminal u sopstvenoj porodici.