OD AUTA U KOM JE POGINUO MARKO VRAĆAJUĆI SE SA SVADBE NIJE OSTALO NIŠTA: Prve slike s mesta teške saobraćajne nesreće kod Šapca (foto)
- U teškoj nesreći kod Šapca poginuo je Marko S. (25), dok je 30-godišnji vozač teško povređen i prebačen u Beograd.
- Automobil je u selu Cerovac sleteo s kolovoza i prevrnuo se na krov, a vatrogasci su sekli vozilo da izvuku stradalog.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između subote i nedelje, oko 1 sat u selu Cerovac kod Šapca, život je izgubio Marko S. (25), dok je drugi mladić (30) zadobio teške telesne povrede.
Potresne fotografije sa lica mesta svedoče da je automobil u kom su bili mladići potpuno zgužvan. Vozilo je uništeno do neprepoznatljivosti.
Do nesreće je došlo kada je vozilo, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, sletelo s kolovoza i prevrnulo se na krov, a kako smo već pisali, mladići su se u trenutku nesreće vraćali sa jednog svadbenog veselja.
Od zadobijenih povreda, Marko S. je preminuo na mestu, dok su drugog mladića iz smrskanog automobila izvukli lekari Hitne pomoći i u kritičnom stanju ga transportovali u Urgentni centar u Beogradu, gde mu se lekari bore za život.
Marko je bio na mestu suvozača, a teško povređeni mladić je bio vozač.
Intervenisali su i vatrogasci koji su morali da seku vozilo kako bi izvukli telo stradalog. Policijski uviđaj je završen, a detaljnom istragom biće utvrđeni svi uzroci i okolnosti ove nesreće.
Inače, nesrećni Marko je pre godinu dana postao otac.
Istraga će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.