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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između subote i nedelje, oko 1 sat u selu Cerovac kod Šapca, život je izgubio Marko S. (25), dok je drugi mladić (30) zadobio teške telesne povrede.

Potresne fotografije sa lica mesta svedoče da je automobil u kom su bili mladići potpuno zgužvan. Vozilo je uništeno do neprepoznatljivosti.

Do nesreće je došlo kada je vozilo, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, sletelo s kolovoza i prevrnulo se na krov, a kako smo već pisali, mladići su se u trenutku nesreće vraćali sa jednog svadbenog veselja. 

Od zadobijenih povreda, Marko S. je preminuo na mestu, dok su drugog mladića iz smrskanog automobila izvukli lekari Hitne pomoći i u kritičnom stanju ga transportovali u Urgentni centar u Beogradu, gde mu se lekari bore za život.

Marko je bio na mestu suvozača, a teško povređeni mladić je bio vozač.

Intervenisali su i vatrogasci koji su morali da seku vozilo kako bi izvukli telo stradalog. Policijski uviđaj je završen, a detaljnom istragom biće utvrđeni svi uzroci i okolnosti ove nesreće.

Inače, nesrećni Marko je pre godinu dana postao otac.

Istraga će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.

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