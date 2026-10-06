Slušaj vest

Marko S. (25) poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka u mestu Cerovac kod Šapca, a kako su saopštili iz nadležnog tužilaštva, do udesa je došlo usled neprilagođene brzine, dok je nastardali mladić u tom momentu bio na mestu suvozača.

- Dana 5.10.2026. godine oko 00.35 časova u mestu Cerovac dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestovovalo jedno putničko motorno vozilo. Saobraćajna nezgoda se dogodila tako što je putničko motorno vozilo usled neprilagođene brzine sišlo sa kolovoza, udarilo u zaštitnu ogradu pored kolovoza, a zatim u drvo - navode iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Foto: Instagram Printscreen/Mladen Mijatović

Kako dodaju, na licu mesta, preminuo je suvozač u putničkom vozilu, dok je vozač M. M. (30) zadobio telesne povrede i isti je prevezen u Zdravstveni centar Šabac radi ukazivanja medicinske pomoći.

Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu izašla je na lice mesta i izvršila uviđaj saobraćajne nezgode, naložila je obdukciju preminulog lica i dala nalog da se vozaču M. M. izvadi krv radi analize na prisustvo alkohola u krvi.

Tužilaštvo će u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne dokazne radnje radi utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.