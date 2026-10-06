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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Marka Živkovića (1997) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela prevara.

On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu, predstavljajući se kao koproducent i organizator snimanja filma, doveo u zabludu vlasnika ugostiteljskog objekta u Nišu da pruži usluge članovima filmske ekipe, a da će za to dobiti kompenzaciju od jedne inostrane firme.

Na ovaj način je, kako se sumnja, oštetio vlasnika ovog ugostiteljskog objekta za oko 7.000.000 dinara.

1/4 Vidi galeriju Hapšenje Marka Živkovića Foto: Kurir

On je, kako se sumnja, doveo u zabludu i vlasnika rentakara, takođe iz Niša, od kog je iznajmio vozila za potrebe članova filmske ekipe, obećavši mu da će troškove snositi sponzori, čime ga je, kako se sumnja, oštetio za oko 680.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Detalji prevare

Kako je Kurir već pisao, Niš je zgrožen informacijom o hapšenju sina nekadašnjeg premijera i gradonačelnika Niša Zorana Živkovića.

On je uhapšen zbog sumnje da je počinio tri prevarena štetu tri lica, pri čemu se ukupna materijalna šteta procenjuje na više od osam miliona dinara.

Slučaj otvara i pitanje političke odgovornosti i licemerja u javnom delovanju.

Zoran Živković je poslednjih nedelja ponovo u javnosti, govoreći u Nišu kako treba da se bije policija.

00:20 sin Zoran Živković uhapšen Izvor: Kurir

Sada se, međutim, u javnosti postavlja pitanje: kako izgleda politika „demokratije“ kada se u istoj porodici pojavi slučaj u kojem je jedan član uhapšen zbog ozbiljne imovinske prevare. Prema dostupnim navodima, reč je o tri oštećena lica i tri odvojena slučaja prevare, sa ukupnom štetom većom od osam miliona dinara.

Političke poruke i porodični slučaj

Zoran Živković je kao nekadašnji premijer, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Niša jedan od žutih političara koji bi prevarom da vrati DOS i nastavi pljačku i rušenje države .

Pljačke i pronevere su zaštitni znak žutih a sada to rade i njihova deca.