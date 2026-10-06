Policija je obavila uviđaj i intezivno traga za počiniocima.
Hronika
NISU SE NI TRUDILI DA GA OBIJU Usred noći odnet ceo sef iz prodavnice u Lipničkom Šoru
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Iz objekta velikog trgovinskog lanca u Lipničkom Šoru pod okriljem noći su, za sada nepoznate osobe odnele sef u kome se nalazio novac.
Prema nezvaničnim informacijama oni su u objekat ušli sa zadnje strane i odneli sef u kome se nalazila znatno manja suma novac od one koja se navodi po društvenim mrežama.
Policija je obavila uviđaj i intezivno traga za počiniocima.
Kurir.rs
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