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Iz objekta velikog trgovinskog lanca u Lipničkom Šoru pod okriljem noći su, za sada nepoznate osobe odnele sef u kome se nalazio novac.

Prema nezvaničnim informacijama oni su u objekat ušli sa zadnje strane i odneli sef u kome se nalazila znatno manja suma novac od one koja se navodi po društvenim mrežama.

Policija je obavila uviđaj i intezivno traga za počiniocima.

Kurir.rs

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