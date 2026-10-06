SUDARILA SE DVA AUTOMOBILA Teška nesreća kod Loznice: Ima povređenih
- Kod Loznice, blizu graničnog prelaza Trbušnica, sudarila su se dva putnička vozila.
- U nezgodi su povređene tri osobe, ali su prema prvim informacijama zadobile lakše telesne povrede.
Tri osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod Loznice, u neposrednoj blizini graničnog prelaza Trbušnica. U udesu su učestvovala dva putnička vozila, a do sudara je došlo na deonici u blizini samog uključenja na novu brzu saobraćajnicu.
Na lice mesta ubrzo su pristigle dežurne službe, kao i ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređene.
Povređene tri osobe
Prema zvaničnim saznanjima, sva tri lica imala su sreće i zadobila su lakše telesne povrede. Policija je izvršila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nezgode, dok se saobraćaj na ovoj deonici odvijao uz povremene zastoje.
Nove brze saobraćajnice i dinamika uključivanja na njih zahtevaju maksimalnu opreznost.
Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i budu posebno oprezni prilikom priključivanja na glavne putne pravce. Nekoliko sekundi strpljenja može sačuvati živote.
(Kurir.rs/Telegraf)