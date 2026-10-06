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Cetinjanin Filip Roganović sproveden je na izdržavanje zatvorske kazne u spuški zatvor.

Prema nezvaničnim informacijama, Roganović je uhapšen nakon što se sam javio službenicima Uprave policije. U ovom slučaju službenici policije postupali su po nalogu i odluci Osnovnog suda Cetinje.

Izvor blizak istrazi iz Uprave policije je naveo da je Filip Roganović osuđen na devet meseci zatvora zbog krivičnog dela učestvovanje u tuči. Presudu je izrekao Osnovni sud Cetinje.

Prema navodima izvora iz Uprave policije, Filip Roganović je označen kao osoba koja je povezana sa škaljarskim klanom.

Filip Roganović je crnogorski državljanin iz Cetinja koji je privukao pažnju javnosti kada je uhapšen 11. februara 2021. godine na Jahorini zajedno sa Milanom Kršićem i Bobanom Sjekloćom. Hapšenje su izveli pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo, a mediji su ih označili kao članove škaljarskog kriminalnog klana.

Radoje Zvicer Foto: Skaj

Prema nezvaničnim informacijama, sumnjalo se da je ova grupa locirala i pratila Tamaru Zvicer, suprugu vođe suparničkog kavačkog klana Radoja Zvicera, koja je u tom periodu boravila u jednom luksuznom hotelu na Jahorini. Pretpostavljalo se da su čekali dolazak samog Zvicera kako bi izvršili atentat.

Roganović i ostali presretnuti su u automobilima "golf 5" i "golf 7" na putu prema Palama. Tom prilikom policija je pretresla njihova vozila i apartman u kojem su odsedali, zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i promet opojnih droga.

Nakon hapšenja, Roganović, Kršić i Sjekloća su negirali bilo kakvu povezanu sa škaljarskim klanom. Tvrdili su da nisu došli nikoga da likvidiraju, već da su na Jahorinu stigli isključivo na turistički odmor.