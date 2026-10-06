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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je A.S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 24. septembra 2026. godine pokušao da liši života oštećenog D.P. (18) u centru Beograda.

Osumnjičenom je na teret stavljeno krivično delo "Ubistvo u pokušaju", nakon što je ovaj predmet preuzet na nadležnost od Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Postoje osnovi sumnje da je A.S. 24. septembra u 00:44 časova u Ulici Braće Jugović, nakon kraće verbalne rasprave, oštrim predmetom naneo tešku telesnu povredu oštećenom D.P.