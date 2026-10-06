Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je A.S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 24. septembra 2026. godine pokušao da liši života oštećenog D.P. (18) u centru Beograda.

Osumnjičenom je na teret stavljeno krivično delo "Ubistvo u pokušaju", nakon što je ovaj predmet preuzet na nadležnost od Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Postoje osnovi sumnje da je A.S. 24. septembra u 00:44 časova u Ulici Braće Jugović, nakon kraće verbalne rasprave, oštrim predmetom naneo tešku telesnu povredu oštećenom D.P.

A.S. je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Ne propustiteHronikaPOLIO LOKAL ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU, PA GA ZAPALIO! Mladić (27) uhapšen zbog jezivog požara u u Beogradu: Lisice na ruke posle brze akcije UKP!
0602damir dervisagic (15).jpg
Hronika"ŠKALJARAC" SAM DOŠAO U ZATVOR: Na Jahorini pratio Tamaru Zvicer sa još dvojicom, pa tvrdio da je turista
1407printscreen.jpg
Hronika"VOLEO JE PRIRODU, BRINUO O BOLESNIM PTICAMA... NEDOSTAJAĆE MI" Prijatelji se opraštaju od mladog pecaroša koji je izgubio život u jezeru kod Barajeva
Petar Matejić, Barajevo.jpg
HronikaOVO JE LOVAC KOJI JE POGINUO NA KVADU KOD ALEKSINCA: Luka je bio divan mladić i pun života (foto)
Untitled-1 copy.jpg