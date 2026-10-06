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"Treba mu ubit toga brata bolesnog! I majku I tatu, ne znamo koga ima još ali sve to treba pobit..."

Ubistvo članova porodice Miloša Đuričkovića - Đule, svedoka saradnika u predmetu ubistva Novljanina Šćepana Roganovića, predlagao je 25. marta 2020. godine jedan od vojnika škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela, sakriven iza Skaj nadimka "Jerry".

"Da brate, sve", odgovorio mu je Mili Bajramović, sada osuđen za Roganovićevo ubistvo, koji je u toj komunikaciji koristio nadimak Ramiz Karaeski.

Njih dvojica tada su komentarisala Đuričkovićev iskaz o ubistvu Roganovića, koji, prema ranijim tvrdnjama istražitelja, nije pripadao škaljarcima suprotstavljenoj kavačkoj ćeliji Balkanskog narko-kartela.

Bajramovićeva prepiska sa sada pokojnim Krstom Vujićem, kojem je prosleđivao razgovor sa "Jerryjem", upućuje na to da je ime tog saradnika škaljaraca Savo.

Mili Bajramović Foto: Skaj

U toj komunikaciji pominju kombi kojim je prevožen motor i automobil čoveka koji je Bajramovića "pokupio" na Grahovu.

"Brate slušaj... Pita me Savo prije za kombi da li da ga makne, onaj kombi što je prevozio motor... Rekoh mu ja da ga makne, nego ne znam jel’ mislio da trebamo mi nešto da tu uradimo... Jer mi je već nagovijestio kako je otkupio auto od onog momka što me pokupio na Grahovo, što ga je Đula vidio i pomenuo izgleda... To je isti momak, njegov je i kombi, pa me pita što ćemo sa kombijem ako je i to pomenuo", poruka je Bajramovića poslata tada Vujiću.

Istog dana i Vujić i Bajramović prete da bi Đuričkoviću "na sve načine zagorčali život", "isčupali mu srce i pojeli", ali i da će imigracionoj službi Sjedinjenih Američkih Država prijaviti članove njegove porodice koji su tamo boravili, kako bi ih protjerali.

Tada Bajramović šalje Vujiću poruku koju je, kako tvrdi, sastavio da pošalje porodici svedoka saradnika:

"Dobro veče, pišem u ime ljudi čije živote je uništio Vaš sin. On misli da će lažnim priznanjem i izjavom koju su mu dali da potpiše, izvući i spasiti sebe, iako time uvaljuje nedužne ljude i upropaštava mnoge porodice.

Krsto Vujić Foto: Skaj

Dovedeni ste svi u zabludu od strane uigrane ekipe policije, kriminalaca, tužilaštva i advokata Akovića koji zastupa Miloša. Odbili ste advokata koji je želio da mu pomogne i izvuče ga iz svega, bezbolno po sve. On nije ni kriv za ništa, on je bio pod dejstvom narkotika u momentu hapšenja i radili su sa njim šta su htjeli. Bez i jednog materijalnog dokaza drže njega i traže druge ljude, sve samo na osnovu njegove izjave. I pored svega toga još uvjek nije kasno da promijeni izjavu, da povuče šta je rekao i da uzme advokata drugog, da se pomogne njemu, a i vama, da izađemo u susret jedni drugima. Kako sada stvari stoje mnogo je porodica unšteno njegovom izjavom, ljubazno vas molimo da utičete pod hitno na njega da povlači izjavu, da mijenja advokata, da budete u toku svega, jer dokaza za to što oni tvrde nema, postoji samo bolesna izjava vašeg Miloša"...

Paralelno dok se dopisivao sa Vujićem, Bajramoviću je stigla poruka od "Jerrya": "Da nije ovaj (Đuričković) uzeo advokata brateee ... ?"

Kriminalna grupa odgovorna za ubistvo Roganovića tog dana i danima pre toga, pokušavala je da "pošalje" Đuričkoviću branioca koji bi kontrolisao šta će ovaj pričati pred istražiteljima, ali je on odbijao. Tada su i komentarisali da je za advokata izabrao kuma u to vreme glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Mesto ubistva Šćepana Roganovića Foto: Printscreen CdM, Dan

"Ma kakvi, ništa novo, no nam je i onoga hercegovca uvalio, evo imas na CDM... Ovaj naš? Jes on davno, ali Akovića. Mislim to je on još prije sigurno, nego oni ovo ovako pomalo dodaju, kao da im on dodaje stalno. I njega sad traže", odgovorio mu je Bajramović.

Iz brojnih komunikacija pripadnika škaljarskog klana proizlazi da je Hercegovac zapravo Igor Glavaš, jedan od sada osuđenih za ubistvo Roganovića.

"Jerry" ga pita je li moguće da je Đuričković to učinio, i konstatuje - "Znači mrka kapa...Ništa novo...".

Bajramović piše da je stanje gore, nakon čega "Jerry" i predlaže da mu ubiju familiju, što ovaj odobrava.

1/5 Vidi galeriju Uviđaj posle atentata na Krstu Vujića u Barseloni Foto: Printskrin/ara.cat, Printskrin

Bajramović je osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije. Istom presudom zbog članstva u kriminalnoj organizaciji Igor Vukotić osuđen je na osam godina zatvora, Dino Ibrahimović, Slavko Radulović i Miloš Gvozdenović na po pet, a Miloš Komar na četiri godine zatvora. Marko Radović osuđen je na šest godina zatvora, a sud je odbio optužbu protiv svjedoka saradnika.