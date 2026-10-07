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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.S. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

Hapšenje zbog droge u Beogradu Foto: MUP Srbije

Policija je najpre prilikom pretresa jednog stana u kojem osumnjičeni neprijavljeno boravi pronašla oko 20 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, dok je u drugom stanu takozvanom „štek”, pronađen pištolj sa pripadajućim okvirom i izbrušenim fabričkim brojem, 99 komada municije različitog kalibra, jedan pištolj-olovku, dva kilograma praškaste materije za koju se sumnja da je heroin, oko 1,5 kilograma materije za koju se sumnja da je hašiš, oko kilogram praškaste materije nalik na amfetamin, oko pet kilograma biljne materije nalik na marihuanu, tri digitalne vagice, kao i oko kilogram praškaste materije za koju se sumnja da je baza za miksovanje heroina.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kurir.rs

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