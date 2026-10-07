Još uvek nije poznato da li ima povređenih i kolika je materijalna šteta
Hronika
POŽAR U BARAJEVU: Zapalio se magacin, vatrogasci-spasioci sa četiri vozila na terenu
Slušaj vest
U Barajevu je jutros oko 9.30 časova izbio požar u jednom magacinu, a na lice mesta upućena su četiri vatrogasna vozila sa 28 vatrogasaca-spasilaca.
Mediji prenose da su odmah po dojavi o požaru četiri vatrogasna vozila pod rotacijama stigla na lice mesta i započela akciju lokalizacije i gašenja vatrene stihije.
Za sada još uvek nema zvaničnih informacija o tome da li u požaru ima povređenih lica, niti kolika je materijalna šteta pričinjena na objektu.
Akcija gašenja je u punom jeku, a više detalja o uzroku izbijanja vatre biće poznato nakon što požar bude potpuno ugašen i policija obavi uviđaj.
(Informer)
Reaguj
Komentariši