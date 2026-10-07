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U Barajevu je jutros oko 9.30 časova izbio požar u jednom magacinu, a na lice mesta upućena su četiri vatrogasna vozila sa 28 vatrogasaca-spasilaca.

Mediji prenose da su odmah po dojavi o požaru četiri vatrogasna vozila pod rotacijama stigla na lice mesta i započela akciju lokalizacije i gašenja vatrene stihije.

Za sada još uvek nema zvaničnih informacija o tome da li u požaru ima povređenih lica, niti kolika je materijalna šteta pričinjena na objektu.