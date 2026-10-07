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Suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana na čijem su čelu, prema navodima optužnice bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, koji se terete za tri ubistva i šest pokušaja nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem poruka koje su, prema navodima tužilaštva, okrivljeni, ali i osobe koje nisu identifikovane, razmenjivali 1. februara 2021. godine, posle pokušaja ubistva poznatog beogradskog advokata na Bežanijskoj kosi.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Ti si pokretni otrov, nagovorio bi čoveka na atentat na predsednika, a ne na ovo - piše u jednoj od poruka koju je 1. februara 2021. poslao muškarac, koji nije idetnifikovan, optuženom Filipu Grujiću.

Grujić se inače tereti da je angažovao okriveljnog Petra Jevtića da kobne večeri puca u adovkata. Nepozanti sagovornik mu u nastavku piše:

- Ali znaš šta je fora, ti što si sposoban, ne znači da su svi. Ti si išao 100 puta, tebi je to kao da ideš po hleb. Tripuju se jer niko ne zna šta je to sve i na koliko stvari mora da se pazi. Važno je da se završi, nema bleje sa ljudima koji rade.

Iste večeri, pošto je ranio advokata, optuženi Jevtić šalje poruke izvesnom Marku Stojkoviću, koji nije obuhvaćen optužnicom.

- Ne čestitaš bratu na prvoj odrađenoj šljaci. Najbolje uživo. Mačak moj obožavani, čekam da mi pišeš. Uklopi me za večeras - piše Jevtić nepoznatom muškarcu i šalje mu srce.

U nastavku mu objašnjava kako je prišao i pucao u advokata dok je sedeo u kolima na parkingu ispred kuće.

- Pustio ga još pet minuta da izađe, ne izlazi. Prišao i isevao ga, preko vrata. Bio u kolima, zatvorena vrata, ja prišao pa kroz vrata. Šest metaka sam istresao. Dva puta prošla patrola, nije me startovala. Morao sam peške, u trenutku se izjalovila kola koja su bila planirana. Baš sam na teži način morao.

Među porukama koje su danas izvedene u sudnici su i one koje su "vračarci" razmenili posle pucnjave, a u kojima pišu da je "Jevtić ispromašivao i pogodio advokata samo jednim metkom".

U danima posle pucnjave, prema porukama, Jevtić je bio zabrinut da policija ne pronađe snimak ili neki drugi trag i tako ga identifikuje.

- Mislio sam da nisam ostavio ni jedan trag.

- Ako se desi, odo kod Nevolje da robijamo u Alkatrazu - napisao je u jednoj poruci 12. februara 2021. godine Jevtić.

Inače, Veljko Belivuk zvani Velja Nevojlja uhapšen je osam dana pre ove poruke, 4. februara 2021. zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je optužena za sedam ubistava.

Veljko Belivuk Foto: Stefan Stojanović MONDO

Prema navodima dokumenata koja su prikupljena tokom istrage, Belivuk je kao i vračarski klan sarađivao sa kavačkim klanom na čijem je čelu odbegli Zvicer.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

U sudnici je danas prikazan i snimak na kom se vidi muškarac, kako posle pucnjave na Bežanijskoj kosi ulazi u ulaz zgrade dok u ruci nosi kesu sa hlebom. Inače, u jednoj od poruka koju je poslo Jevtić te večeri, navodno je napisao da je, pošto je pucao na advokata, otišao u prodavnicu da kupi hleb:

- Morao sam da otrčim i kupim hleb radi fore, interventna je prošla - opisao je, navodno, u porukama sradnicima kako se "sklonio od policije, da je hleb i dalje kod njega i da ga je spasio da ga ne legitimišu".

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Sudija Svetlana Aleksić pozvala je optuženog Jevtića za sudsku govornicu, kako bi se izjasnio da li je on na snimku čovek koji nosi hleb.

- I ovo vam liči na mene? Ovo nema veze sa mnom. Ja vas poštujem, vi ste školovana žena, ali to nisam ja. Nakarikarilai ste mi sedam naloga na Skaju, ovo je tragi komedija, dajte ljudi, ovo je nerealno. Te sam Teodor Bagvel na Skaju, te sam Malvedere - pokušao je da objasni okrivljeni Jevtić da on nije na snimku.