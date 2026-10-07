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Pripadici takozvanog "vračarskog klana", na čijem su čelu prema navodima optužnice nalazili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, prema presretnutim porukama sa Skaj aplikacije u decembru 2019. komentarisali su da su im uhapšeni saradnici i da "moraju pod hitno da ubiju nekog puba" a potom i da "nastave ratovanje".

U porukama koje su razmenjivali 17. decembra 2019. komentarišu najverovatnije u čet grupi koju je napravio Vušović hapšenje saradnika Marka Drakule.

Marko Drakula Foto: printscreen YT

Podsetimo, Marko Drakula koji je obuhvaćen optužnicom protiv vračarskog klana i još nekoliko osoba uhapšeno je tada zbog sumnje da su u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu pokušali cijanidom da otruju vođu škaljarskog kana Jovana Vukotića.

Podsetimo, supruga vođe škaljaraca Maša M. prijavila je policiji da je na putu do Centralnog zatvora dok je išla u posetu Vukotiću, koji je u to vreme io u ekstradicionom pritvoru zaustavilo vozilo nalik na ona koja voze pripadnici MUP-a i da su iz njega izašli muškarci koji su na kačketima imali oznake MUP-a . Ispričala je da su pretresali kutije u kojima svakodnevno inače nosi ručak suprugu iz jednog restorana, ali da su je toga dana presreli pre nego što je preuzela hranu.

Sedam dana kasnije, 13. decembra najverovatnije dok su čekali Mašu M. da naiđe, pripadnici policije su zaustavili vozilo nalik onom koje je opisala i osim policijske opreme, pronašli oružje, odnosno gasne pištolje koji liče na prave.

Iako se sumnjalo, kada su osumnjičeni uhapšeni, da su nameravali da Vukotića otruju cijanidom, sud je odbacio ove optužbe zbog nedostatka dokaza.

U porukama koje su danas izvedene pred sudom, "vračarci" četiri dana posle ovog hapšenja, komentarišu da su čuli da su privedeni u policiji dobili batine.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Vušović: Pa kako i neće, našli im UKP opremu, moraćemo nekog puba da ubijemo pod hitno!

Darko Maletić: Mada, čudno su rekli nema dokaza. Bućkaju možda za zaštićenog. Mora onaj zaštićeni hitno za Kanadu!

Luka Cerović: Verovatno ne kapiraju šta su radili

Vušović: Kažu mi Zvonce slavio što su pali ovi

Podsetimo, Marko Drakula, inače sin poznatog muzičara, optužnicom se tereti da je dva meseca pre privođenja koje su komentarisali, 7. oktobra 2019. pokušao da ubije Lazara Vukićevića tako što mu je postavio bombu pod porše. Vukićević je preživeo ovaj napad, ali je godinu dana kasnije, 14. oktobra 2020. ubijen u kući strave u Ritopeku.

Vračarci su , prema optužnici komentarisali Vukićevića komentarišući da je on napao sa prijateljima njihovog saradnika, izvesnog Pegu i da planiraju da se osvete.

- Bato, ne ubismo ono gov.o. Juri na sva živa murija. Nema veze, bežaćemo. Vidim da nam nema druge. Plivaćemo ako treba - piše u jednoj poruci, a potom slede poruke u kojima najavljuju likvidacije:

- Gotovo bato, to nam je krvni neprijatelj. Ide kod Svetog Petra sad.

- Rat bato, nema šta.

- Je..ćemo im majku.