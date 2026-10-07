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Nakon što je jutros u Ulici Živka Stevanovića Žikice u Barajevu izbio veliki požar zbog kog je MUP morao hitno da upozori građane da se zatvore u kuće, usledila je brza akcija policije.

Nezvanično, po nalogu nadležnog tužilaštva, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova lišili su slobode A. R., zaposlenog u ovoj firmi, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.

Prava drama u Ulici Živka Stevandića Žikice broj 72 počela je jutros oko 9.30 časova, kada je u magacinu preduzeća - objektu u kom se skladište sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - planula vatra. Zahvaljujući brzi i požrtvovanoj reakciji vatrogasno-spasilačkih jedinica, buktinja je lokalizovana i sprečeno je njeno širenje.

Hitno upozorenje građanima: "Zatvorite prozore i ne izlazite!"

Zbog opasnosti od širenja gustog dima i potencijalno toksičnih isparenja iz magacina sa hemikalijama, Sektor za vanredne situacije MUP-a reagovao je vanrednim merama. Oko 12 časova upućeno je zvanično upozorenje svim stanovnicima ovog dela naselja da odmah zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru dok se vazduh potpuno ne raščisti.

Na mestu požara i dalje se nalaze policijske patrole i vatrogasci koji dežuraju kako ne bi došlo do ponovnog razbuktavanja vatre. Inspektoratu za vanredne situacije i kriminalističkoj policiji predstoji detaljan uviđaj kako bi se utvrdilo na koji način je radnik A. R. izazvao požar, kao i da li su u preduzeću "Eko-Dez" poštovani svi zakonski propisi o bezbednom skladištenju opasnih materija.