Slušaj vest

Marija Kepić (29) iz Aranđelovca, koja se vodila kao nestala od 29. oktobra 2020. godine, pronađena je mrtva, a posebno uznemirava činjenica da su njeni posmrtni ostaci pronađeni u okolini pećine Risovača, poznatog lokaliteta koji obilaze brojni turisti.

Ipak, kako ističe naš izvor, Marijine kosti nisu pronađene u samoj pećini, niti u delu turističkog objekta kroz koji svakodnevno prolaze posetioci. Kako Kurir saznaje, ostaci su pronađeni u šipražju, na teško pristupačnom terenu iznad pećine.

Marija Kepić Foto: Facebook

- Posmrtni ostaci pronađeni su nedaleko od pećine Risovača. Međutim, nisu pronađeni u samoj pećini, niti na prostoru kojim se kreću turisti. Reč je o šipražju i brdu iznad pećine, odnosno o nepristupačnom terenu. To jeste područje Risovače, ali mesto na kojem su pronađene kosti nije deo turističkog objekta - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem i dodaje da je u pronalasku tela najviše pomogao dron.

Risovačka pećina - unutrašnjost Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Ipak, pomisao da je telo gotovo šest godina bila na tom području, a da ga niko nije uočio, otvara brojna pitanja.

- Šokantno je da je toliko dugo bila tu, praktično u okolini poznatog lokaliteta, a da je gotovo šest godina niko nije pronašao. Mđeutim, turisti se retko zavlače u taj predeo iznad pećine, zašto bi? - kaže izvor Kurira i dodaje da se posle pronalaska posmrtnih ostataka Marije Kepić otvaraju nova pitanja.

- Jedna mistetija je rešena, ali nove su se otvorile. Pitanje kako je Marija zavšrila na tom mestu nema odgovr još uvek. Malo je verovatno da je ona sama došla tu, dosta indicija ima da je telo tu doneto s namerom da se sakrije i ne pronađe - objašnjava nam izvor.

Kako je Kurir već objavio, Marijine kosti pronađene u maju, gotovo šest godina nakon što joj se izgubio svaki trag. Navodno su bile umotane u ćebe. Nakon pronalaska posmrtnih ostataka urađena je DNK analiza, kao i druga veštačenja, koja su trajala mesecima. Rezultati su na kraju potvrdili ono čega se porodica najviše pribojavala, pronađeni ostaci pripadaju Mariji Kepić i ona je u spetembru sahranjena.

- U toku su dodatna veštačenja kako bi se utvrdilo da li je reč o prirodnoj ili nasilnoj smrti - kaže izvor Kurira.

Istražitelji sada treba da utvrde sve okolnosti pod kojima je Marija dospela na taj teren, kada je preminula, kao i da li je njena smrt bila prirodna ili nasilna.

Marijina porodica je od njenog nestanka živela u neizvesnosti i nadi da će se ona jednog dana pojaviti.

Marija je nestala 29. oktobra 2020. godine, u ranim jutarnjim satima. Prema tadašnjim informacijama, izašla je sama iz kuće, pre nego što su se ukućani probudili, a sa sobom je ponela torbu. Niko sa sigurnošću nije mogao da kaže šta je imala na sebi, a porodica je tada navodila da je verovatno nosila crvenu zimsku jaknu.

Pre njenog nestanka, kako su tada govorili njeni najbliži, ništa nije ukazivalo na to da bi Marija mogla da ode i prekine kontakt sa porodicom. Dva dana pre nestanka raskinula je vezu sa dečkom, ali niko iz njenog okruženja nije mogao da pretpostavi da će upravo tada početi potraga koja će trajati godinama.

Marija Kepić Foto: Facebook

U trenutku nestanka bila je nezaposlena, ali je uskoro trebalo da počne da radi u svojoj struci kao medicinska sestra. Porodica je pokušavala da je dobije, ali pozivi nisu uzvraćeni, niti je sa njenog broja stigla poruka koja bi mogla da ukaže na to gde se nalazi.

- Mi smo zvali, pitali, ništa nije ukazivalo ni u jednom trenutku na to da bi samo tek tako otišla - rekla je tada Marijina sestra.

Roditelji je nedavno sahranili

Nakon gotovo šest godina neizvesnosti, potraga za Marijom dobila je najtužniji mogući epilog. Njeni roditelji su je, kako je za Kurir rekao Marijin prijatelj, nedavno sahranili.

- Roditelji su potpuno van sebe, ne mogu da prihvate ćerkinu sudbinu. Sahranili su je nedavno, ali i dalje im je teško da shvate kako se to uopšte desilo, pogotovo što nje nije bilo skoro šest godina - rekao je Marijin prijatelj za Kurir.

Identifikacijom posmrtnih ostataka, međutim, slučaj nije dobio i konačan odgovor na pitanje šta se Mariji dogodilo.

Ostaje da se utvrdi kako je dospela na nepristupačan teren iznad Risovače, kada je nastupila smrt i da li je bilo reči o nasilju. Pogotovo što su u pronalasku pomogla anonimna pisma koja su stizala na adresu porodice. Više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu OVDE.