Muškarcu (29) određeno zadržavanje zbog nasilničke vožnje
Završio u pritvoru
ŠOK ZA SAOBRAĆAJCE U STAROJ PAZOVI: Drogiran i mortus pijan vozio neregistrovani moped bez dozvole!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi odredili su zadržavanje dvadesetdevetogodišnjem muškarcu koji je u centru ovog mesta vozio neregistrovan moped, bez vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornih vozila, pozitivan na kanabis i sa 2,93 promila alkohola u organizmu, čime je izvršio prekršaj nasilnička vožnja.
- Protiv njega biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave Prekršajnom sudu u Staroj Pazovi - navodi se u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica.
Prilikom pregleda, policija je u njegovom novčaniku pronašla i oduzela biljnu materiju za koju se sumnja da je marihuana, a nakon veštačenja, protiv njega biće podneta odgovarajuća krivična prijava.
Reaguj
Komentariši