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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi odredili su zadržavanje dvadesetdevetogodišnjem muškarcu koji je u centru ovog mesta vozio neregistrovan moped, bez vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornih vozila, pozitivan na kanabis i sa 2,93 promila alkohola u organizmu, čime je izvršio prekršaj nasilnička vožnja.

- Protiv njega biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave Prekršajnom sudu u Staroj Pazovi - navodi se u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica.