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Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore (SDT) podiglo je optužnicu protiv Ilije Milanovića zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije koja je, između ostalog, formirana radi izvršenja teških ubistava, uključujući i ubistvo Šćepana Roganovića počinjeno 13. februara 2020. u Herceg Novom. Optužnica je nakon završene istrage predata Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, saopšteno je iz SDT-a.

Kako navode, dokazi prikupljeni tokom istrage ukazuju na osnovanu sumnju da je Milanović tokom 2020. godine postao član kriminalne organizacije koju je formirao Krsto Vujić.

Krsto Vujić Foto: Skaj

"Iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni, u 2020. godini, postao pripadnik kriminalne organizacije, koju je organizovao K.V., radi sticanja nezakonite moći, a čiji su pripadnici postali i optuženi M.B., I.G., D.I., M.K., I.V., S.R., M.G., M.R., M.Đ. i druga za sada nepoznata lica", naveli su iz SDT-a.

Prema navodima Tužilaštva, kriminalna organizacija formirana je sa ciljem izvršenja krivičnih dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i teško ubistvo.

"Cilj je bio i lišenje života oštećenog Š.R., što je izvršeno upotrebom vatrenog oružja, 13. februara 2020. godine, u Herceg Novom“, saopštili su iz SDT-a.

Šćepan Roganović Foto: Dan

Iz Tužilaštva podsećaju da su protiv ostalih poznatih pripadnika ove kriminalne organizacije ranije pokrenuti krivični postupci pred Višim sudom u Podgorici.

"Protiv poznatih pripadnika kriminalne organizacije K.V., M.B., I.G., D.I., M.K., I.V., S.R., M.G. i M.R. već ranije je pokrenut krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, po optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva, za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo, odnosno teško ubistvo putem pomaganja", naveli su iz SDT-a.