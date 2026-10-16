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Juče je po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje prema D.D. (64) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo "nedozvoljene polne radnje". Osnovano se sumnja da je D.D. 10. oktobra, u Beogradu, na teritoriji opštine Palilula, u porodičnoj kući polno uznemiravao maloletnicu.

Okrivljeni je pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu danas saslušan na okolnosti izvršenja krivičnog dela koje mu je stvaljeno na teret, i nakon što je izneo odbranu, sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora.