OSUMNJIČEN DA JE NAGOVORIO DVOJICU DA ZAPALE LOKAL NA NOVOM BEOGRADU: Policija ih sprečila u poslednjem trenutku
- A.G. (21) zadržan je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izazvao opštu opasnost.
- Sumnja se da je nagovorio B. B. i N. S. da zapale lokal 'MIG TRATTORIA BAR' na Novom Beogradu, ali ih je policija sprečila.
- Tužilaštvo je predložilo pritvor, uz ocenu da bi na slobodi mogao da utiče na saučesnike i ponovi delo.
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije i policijskim službenicima Policijske uprave za grad Beograd, Petog odeljenja doneto je rešenje o zadržavanju A.G. ( 21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.
Osumnjičeni se tereti da je nagovorio i instruisao B. B. i N. S. da 10. oktobra 2026. godine izazovu požar u ugostiteljskom objektu „MIG TRATTORIA BAR” na Novom Beogradu. Njih dvojica su pokušala da podmetnu požar, ali ih je policija sprečila u tome.
Nakon saslušanja 16. oktobra, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je da mu se odredi pritvor zbog sumnje da bi na slobodi mogao da utiče na saučesnike i ponovi krivično delo.
Kurir.rs