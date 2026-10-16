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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije i policijskim službenicima Policijske uprave za grad Beograd, Petog odeljenja doneto je rešenje o zadržavanju A.G. ( 21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni se tereti da je nagovorio i instruisao B. B. i N. S. da 10. oktobra 2026. godine izazovu požar u ugostiteljskom objektu „MIG TRATTORIA BAR” na Novom Beogradu. Njih dvojica su pokušala da podmetnu požar, ali ih je policija sprečila u tome.

Nakon saslušanja 16. oktobra, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je da mu se odredi pritvor zbog sumnje da bi na slobodi mogao da utiče na saučesnike i ponovi krivično delo.