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Jedna osoba je poginula, dok su dve teško povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na izlazu iz Bačkog Gradišta, prema Bečeju kod ribnjaka. 

Naime, kako navodi Instagram stranica "192_rs", saobraćaj je na ovoj deonici otežan, dok su vatrogasci, hitna pomoć i policija na terenu.

Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

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