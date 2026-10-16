Tragedija
POGINULA JEDNA OSOBA, DVE TEŠKO POVREĐENE: Stravična saobraćajna nesreća kod Bečeja, sve službe na terenu! (VIDEO)
- Jedna osoba je poginula, a dve su teško povređene u nesreći na izlazu iz Bačkog Gradišta prema Bečeju, kod ribnjaka.
- Na terenu su vatrogasci, Hitna pomoć i policija, a saobraćaj na toj deonici je otežan.
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Jedna osoba je poginula, dok su dve teško povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na izlazu iz Bačkog Gradišta, prema Bečeju kod ribnjaka.
Naime, kako navodi Instagram stranica "192_rs", saobraćaj je na ovoj deonici otežan, dok su vatrogasci, hitna pomoć i policija na terenu.
Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
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