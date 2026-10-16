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U međunarodnoj akciji „Silentium“, u kojoj je Srbija imala aktivnu ulogu, razbijena je infrastruktura preko koje je upućeno najmanje 600.000 poziva i koja se dovodi u vezu sa više od 18.000 slučajeva prevara, ističući da ova akcija potvrđuje značaj međunarodne saradnje i doprinos Srbije u suzbijanju prekograničnog visokotehnološkog kriminala.

„U Smederevu su 7. oktobra pripadnici naše policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom i nemačkim istražnim organima, izvršili pretrese i lišili slobode dvojicu muškaraca starosti 26 i 27 godina. Tom prilikom oduzeta je elektronska oprema za koju se sumnja da je korišćena za izvršenje krivičnih dela“, rekao je otpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

Sumnja se da su osumnjičeni obezbeđivali internet telefonske (VoIP) usluge koje su izvršiocima prevara omogućavale lažno prikazivanje broja pozivaoca i predstavljanje kao zaposleni u bankama ili policijski službenici, kako bi građane doveli u zabludu i pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Prema podacima nemačkih istražnih organa, preko ove infrastrukture upućeno je najmanje 600.000 poziva, a osumnjičeni se dovode u vezu sa pomaganjem u više od 18.000 slučajeva prevara. U 70 slučajeva do sada je potvrđena šteta od približno 764.000 evra, dok se prihod ostvaren pružanjem ovih usluga procenjuje na više od 1,6 miliona evra..

Akcija je sprovedena u okviru EMPACT ciklusa, u aktivnosti usmerenoj na suzbijanje prevara putem kol-centara kojom rukovodi Republika Srbija.

„Ovo je primer konkretnog doprinosa Srbije zajedničkim evropskim naporima u otkrivanju i razbijanju kriminalnih mreža. Borba protiv ovakvih prevara zahteva koordinisano delovanje policija i tužilaštava različitih država, jer kriminalci koriste tehnologiju kako bi delovali preko granica i došli do što većeg broja žrtava“, naglasio je Dačić.

U okviru povezanih aktivnosti u Nemačkoj sprovedeni su dodatni pretresi, a zaplenjeni su i ugašeni domeni, serveri, nalozi na platformi Telegram i druga tehnička infrastruktura kriminalne platforme.

Prema proceni nemačkih istražnih organa, reč je o najvećem pružaocu ove vrste usluga na nemačkom govornom području, a predviđeno je da nadležni nemački organi zatraže izručenje dvojice uhapšenih u Srbiji.

Dačić je upozorio građane da budu oprezni prilikom telefonskih poziva u kojima se od njih zahtevaju novac ili poverljivi podaci.