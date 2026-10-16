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SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD NIŠKE BANJE: Vozilo se zakucalo u banderu (VIDEO)
- Na prilazu Niškoj Banji oko 17 sati dogodila se saobraćajna nesreća, prema nezvaničnim informacijama bez povređenih.
- Jedno vozilo je na klizavom kolovozu izgubilo kontrolu i udarilo u banderu, koja je potpuno uništena.
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Na prilazu Niškoј Banji oko 17 sati dogodila se saobraćaјna nesreća u koјoј, prema nezvaničnim informaciјama, niјe bilo povređenih.
U nesreći јe učestvovalo јedno vozilo koјe јe usled klizavog kolovoza izgubilo kontrolu i udarilo u banderu koјa јe tom prilikom u potpunosti uništena.
Saobraćaјna policiјa se nalazi na licu mesta, a saobraćaј se odviјa usporeno levom kolovoznom trakom,
Kurir.rs/snaga.juga
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