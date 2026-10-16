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Apelacioni sud u Novom Sadu pravosnažno je osudio B. Đ. (36) na kaznu zatvora od tri i po godine, jer je u Bečeju, tokom proslave rođendana svoje dece, pretukao suprugu i taštu.

Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu izjavljenu zbog povrede krivičnog zakona i pogrešne odluke o krivičnoj sankciji i potvrdio prvostepenu presudu, navedeno je u saopštenju tog tužilaštva.

On je oglašen krivim za dva krivična dela nasilje u porodici, dok je bio optužen za pokušaj teškog ubistva na štetu svoje supruge Z. B. i pokušaj ubistva na štetu njene majke M. Z.

Njemu je određena mera zabrane prilaženja i komunikacije sa B. T. i Z. M.

B. Đ. je oglašen krivim što je 19. novembra 2022. godine u kasnim večernjim časovima, u Bečeju u porodičnoj kući, prilikom proslave rođendana svoje maloletne dece, u alkoholisanom stanju i nakon verbalne rasprave, naneo lake telesne povrede supruzi B. T. i tašti Z. M.

Kurir.rs/Tanjug

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